El diputado de Morena, Pedro Haces Barba reconoció que no acudió a la sesión del miércoles 30 de octubre, en la que se avaló la reforma constitucional en materia de supremacía constitucional y, por lo tanto, no votó, pese a que su voto apareció en el tablero en sentido positivo.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que su ausencia se debió a reuniones con líderes sindicales de Estados Unidos.

Luego de que legisladores del PAN afirmaron que Haces Barba no estuvo ayer por asistir al juego de beisbol entre Los Ángeles Dodgers y los New York Yankees, en Nueva York, el congresista señaló: “Puedo ir a donde yo quiera”.

Diputado de Morena, Pedro Haces Barba. Foto: Captura de pantalla

Y recriminó a los albiazules, de quienes dijo no son su papá para andar vigilando qué hace y qué no hace.

“El PAN no es mi papá para ver qué hago y qué no hago, y andaba trabajando, recuerden que soy un dirigente nacional obrero, tengo que recorrer todo el país. Ayer no vine y cuando tenga cosas que hacer por el bien de las y los trabajadores pediré, sin goce de sueldo, el poder acudir a atender las necesidades de las y los trabajadores, porque soy un dirigente de territorio, no de escritorio”, indicó.

Haces Barba explicó que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) es la única central obrera que tiene oficinas en Washington, Estados Unidos y acude cada año a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Ginebra, Suiza y otros países a firmar convenios de colaboración, con quiénes ayer sostuvo reuniones.

A comentario expreso de los reporteros sobre si “se aparecieron fantasmas” en San Lázaro, Pedro Haces respondió: “Yo creo que sí”.

jf/bmc