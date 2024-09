“No estoy enterado de eso”: AMLO desconoce si Miguel Ángel Yunes pasó a Morena para votar la reforma judicial

“No estoy enterado de eso”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un supuesto pase del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena para votar a favor de la reforma judicial.

En su conferencia mañanera de este martes 10 de septiembre, López Obrador fue cuestionado sobre

“¿Le da la bienvenida a Yunes a Morena?”, se le preguntó a López Obrador.

“No estoy enterado de eso, ya ven que es bastante el trabajo aquí. No, no, no es mucho el trabajo, pero ustedes son investigadores, mirones profesionales”, respondió.

Lee también Héctor de Mauleón.- Así fue la persecución a los senadores

“Pero justamente usted denunció a esta familia (...)?”, se le dijo.

“No, es que no sé yo lo que está pasando, no sé sobre eso. Yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al poder judicial”, dijo López Obrador.

En el marco de la votación de la reforma en el Pleno del Senado de la reforma judicial, el senador Yunes dejó de tener comunicación con su grupo parlamentario y hasta el momento no se sabe de su paradero.

Lee también Bajo Reserva.- ¿Yunes, el Judas?