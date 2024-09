¿Yunes, el Judas?

Si las presiones y amenazas no logran quebrar a ninguno de los 43 senadores de oposición para que vote a favor de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, o que falte a la sesión, ¿Morena y sus aliados aceptarán una derrota? Hasta anoche, los legisladores oficialistas solo tenían seguros 85 votos, por lo que nos comentan que preparan sus argumentos para decir que ese número es suficiente para alcanzar una mayoría calificada. Por su parte, nos hacen ver que los opositores preparan una batería de argumentos legales y jurisprudencias para tirar una posible intención morenista de alegar que sus números les otorgan la mayoría calificada. Los opositores alistan documentos y jurisprudencias que demuestran que nunca una reforma que requiere de la aprobación de la mayoría calificada se ha podido realizar con 85 votos a favor, pues se requiere de 86. Así, a unas horas de la votación, mientras los morenistas están esperanzados en que aparezca Judas, en la oposición esperan que aparezca Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ayer no acudió a la reunión plenaria de los senadores panistas. Y si don Miguel Ángel aparece, y vota en contra de la reforma, esperan que se imponga Pitágoras

Expresidentes priistas listos para ir a tribunales contra “Alito” Moreno

Nos hacen ver que este martes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE discutirá la validez de los cambios a los estatutos del PRI, y con esto darán luz verde a la reelección de Alejandro Moreno como dirigente del partido. La autoridad electoral perfila desechar las quejas interpuestas por los expresidentes del PRI, argumentando que las reformas a los documentos del tricolor se hicieron en apego a la legalidad, y que no hay irregularidades que comprometan este proceso. Parece que será una batalla ganada para “Alito” Moreno. De manera paralela, nos adelantan que los expresidentes del PRI esperarán la votación final en el INE para acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral e impugnar la reforma de estatutos del tricolor y por ende la reelección del campechano.

Del presidente que lo sabía todo, al que no sabe nada

A 45 días de que Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos, supuestamente con engaños de Joaquín Guzmán López, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no tiene la información que ha solicitado al gobierno estadounidense sobre la captura o entrega de ambos capos del Cártel de Sinaloa, pero, además, ayer sin rubor alguno dijo que no tenía información del enfrentamiento entre elementos de las Fuerzas Armadas y grupos delictivos en Culiacán, hechos que comenzaron en punto de las 06:00 horas cuando se supone está reunido con el Gabinete de Seguridad y revisa los acontecimientos de todo el país en la materia. Nos hacen ver que estamos pasando del hombre que dijo que el presidente era el hombre más informado del país, y que nada sucedía sin que se enterara, al hombre que no sabe nada.

Preparan la banda para Sheinbaum

Nos comentan que a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya le tomaron las medidas para la banda presidencial que le será colocada el 1 de octubre en la Cámara de Diputados. Nos dicen también que está definiendo el discurso que dará, en el que hablará de lo que pretende realizar en sus primeros 100 días de gobierno. Nos dicen que, pese al bloqueo de trabajadores del Poder Judicial, el equipo de la próxima presidenta no tiene contemplada otra sede, sino que espera que para el 1 de octubre el bloqueo ya no exista.