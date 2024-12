"No está mal ir al table dance", legislador recuerda gastos de exconsejero Inai; Senado no avala explotación sexual: Noroña El legislador aseguró que no se pueden ir a divertir pero no con dinero del erario, esto, durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial

Armando Ayala Robles, senador de Morena. Foto: Tomada de X