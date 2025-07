Al reconocer que desde afuera hay quienes pretenden fracturar a la 4T, pero también hay militantes que han generado tensiones internas, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, hizo un enérgico llamado a la unidad del movimiento y a dejar atrás intereses personales.

Durante la VIII Sesión Extraordinaria del partido en el poder, al que no asistió el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el también gobernador de Sonora exhortó a sus correligionarios a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es obligado reconocer que algunas de las tensiones que hoy están en el ambiente político derivan de iniciativas y reacciones de nuestros propios cuadros, y eso lo vivimos en todos los estados. Y eso, simple y sencillamente, no puede ser. “Hagamos política interna, dialoguemos con madurez y colaboremos con profesionalismo para que nuestros comportamientos o diferencias no le impongan costos políticos ni al movimiento, ni a nuestra presidenta, ni a su gobierno”, apuntó.

Ante la presidenta del partido guinda, Luisa María Alcalde, y 17 de los 24 gobernadores morenistas, sostuvo que la 4T es un movimiento amplio, popular e incluyente, pero advirtió que la apertura del partido no puede convertirse en puerta giratoria para el oportunismo.

Alfonso Durazo enfatizó que nadie puede estar por encima del proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que no se puede tolerar que quienes no intentan, amenacen con dividir a Morena.

“De cara al 2027, todas y todos debemos respetar las reglas del movimiento. Nadie está por encima del proyecto. Nadie tiene derecho a adelantarse, ni a imponer su voluntad, ni a chantajear con la ruptura, si no se le concede aquello a lo que aspira.

“Aquí no puede haber lugar para quienes están dispuestos a poner en riesgo la unidad del movimiento con tal de obtener un cargo o una candidatura, eso no puede ser. La continuidad de nuestro movimiento exige unidad, compromiso y una base militante que no se doble ni se divida frente a la adversidad, mucho menos frente a aspiraciones personales”, recalcó.

El también gobernador de Sonora hizo un llamado a quienes integran el movimiento a no dejar pasar los infundios de la oposición.

“Voces malintencionadas apuestan también a la fractura de nuestro movimiento. Están tratando de aprovechar cualquier rendija que abra una diferencia interna para convertirla en una crisis. A la hora de generar un conflicto, piensen siempre en las consecuencias y en todos aquellos que malsanamente van a aprovechar esa oportunidad para generarnos una crisis así sea artificial. Esas mismas voces, mediante su capacidad mediática, nos fabrican infundios que al correr libremente por las redes se vuelven señalamientos socialmente irrefutables”, alertó.

