La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que no habrá impunidad por la investigación contra el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó cuando Adán Augusto López era gobernador. Sin embargo, consideró que el senador no tiene que pronunciarse sobre estos hechos.

El exsecretario, acusado por vínculos con una organización criminal, también tiene una ficha roja emitida por la Interpol.

"Lo importante es que no haya impunidad. La enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que hubiera encubrimiento que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe de haber es una investigación y tope hasta donde tope, no hay nadie protegido", subrayó.

Lee también Noroña defiende a Adán Augusto López; señala "golpeteo” por caso de Hernán Bermúdez

En conferencia de prensa, Alcalde consideró que el senador Adán Augusto López no tiene la obligación de pronunciarse o deslindarse del caso.

“No es él que lleva la investigación ¿Qué tiene que aclarar? Quien lleve la investigación, que es la fiscalía, tener claridad absoluta la ciudadanía de que no hay impunidad. Hay y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades”, afirmó.

Afirmó que no es un asunto político, sino jurídico, que deberán resolver mediante una investigación clara y transparente.

Lee también Sheinbaum revela que FGR tiene carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez; Gabinete de Seguridad dará más detalles

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em