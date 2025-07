Arranca Consejo Nacional de Morena; perfila rumbo del partido para 2027, sigue el minuto a minuto

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llega al Consejo Nacional del partido guinda y rechaza que Adán Augusto vaya a dejar la coordinación del grupo parlamentario.

Subrayó que tiene que haber elementos en su contra, no especulaciones, o de lo contrario es "golpeteo político"

"No me comentó que no fuera a venir", respondió al ser cuestionado sobre la asistencia del senador.



Llegó acompañado del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien no dio declaraciones.