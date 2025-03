La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) es el único que puede atender los derechos de las mujeres, porque el conservadurismo, afirmó, piensa que los derechos son mercancías y son privilegios a los que solo se puede acceder por el mérito personal.

Al encabezar en Palacio Nacional la conmemoración del Día Internacional de la Mujeres, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que este pensamiento del conservadurismo condena a la mujer a seguir en la desigualdad, en donde las más afectadas son las mujeres pobres.

"Es nuestro movimiento el único —perdón por lo que lo diga, pero es verdad— que puede atender los derechos de las mujeres, porque el conservadurismo piensa que los derechos son mercancías y son privilegios a los que solo se puede acceder por el mérito personal.

"Eso es condenar a la mujer a seguir en la desigualdad, porque cuando no hay derecho a la educación a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay derecho a la salud a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay accesos a derechos a quien más afecta es a las mujeres pobres".

"¡Ni un feminicidio más, ni un golpe más!"

En el Patio Central de Palacio Nacional y al manifestar "¡Ni un feminicidio más, ni un golpe más!", la presidenta Sheinbaum aseguró que las mujeres tienen derecho a una vida libre y a una vida plena.

Afirmó que históricamente las mujeres han sido tratadas con desigualdad, por lo que requieren más derechos para alcanzar la igualdad sustantiva.

"Nosotros luchamos por todos los derechos para todas las personas. Todas y todos los mexicanos deben tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación saludable, al salario justo. En ese marco inscribimos la lucha de las mujeres, por los derechos de las mujeres.

"Pero nosotras requerimos más derechos para alcanzar la igualdad sustantiva, no solo porque como mujeres tenemos nuestras propias necesidades, sino porque históricamente hemos sido tratadas con desigualdad, así que hay una brecha mayor que debe ser cubierta", expresó.

