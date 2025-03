La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún país sale ganando en la llamada “guerra arancelaria mundial”, y aseguró que en la relación México-Estados Unidos conviene seguir con el T-MEC para competer como región de América del Norte frente al resto del mundo.

La jefa del Ejecutivo federal advirtió que las empresas estadounidense disminuirán su productividad si dejan de producir de México.

“¿Quién sale ganando con esta guerra arancelaria mundial?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“Nadie, nadie. El objetivo de que ha planteado Estados Unidos es que Estado Unidos importa demasiado y que lo que quieren es producir más en su país. En el caso de México -no me voy a referir al resto del mundo, nos corresponde hablar de México- hay muchos estudios que muestras cómo la inversión en México de una empresa estadounidense generá el triple de empleos en Estados Unidos por la integración productiva que hay porque no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra y entonces eso genera mucha productividad”.

“En el caso de México-Estados Unidos, pues que nos conviene es seguir con el tratado comercial, revisar lo que se tenga que revisar, pero competir como región de América del Norte frente al resto del mundo. Las empresas estadounidense pues van a disminuir su productividad si dejan de producir de México”, advirtió.

