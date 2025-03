El T-MEC “no está funcionando para nosotros”, dijo ayer miércoles Peter Navarro, asesor principal de comercio y de manufacturas de la Casa Blanca.

En entrevista para The Will Cain Show, de Fox News, Navarro dijo que el T-MEC, vigente desde 2020, no funciona, y acusó a la administración de Joe Biden (2021-2025) de no haber hecho cumplir sus cláusulas.

Navarro, quien fuera arquitecto del tratado comercial, se quejó de que “perdimos 90 mil fábricas con el TLCAN, con la trampa del TLCAN, con la OMC.