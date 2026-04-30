Alondra Bagatella está por cumplir 11 años y ya tiene claros sus mayores sueños en la vida: trabajar como ingeniera aeroespacial en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y convertirse en Gran Maestro (GM) en ajedrez. Todos los días trabaja para llegar a sus metas y a más torneos internacionales de este deporte.

“Nunca se acaba de aprender, ninguna persona en el mundo sabe todo sobre el ajedrez, aún falta mucho por descubrir y eso es lo que me gusta, que te pone nuevos retos y te enseña a hacer diferentes cosas, a pensar sobre la vida y a nunca rendirme”, dice la ajedrecista.

Desde 2022 ha participado en 159 concursos y se ha llevado 107 medallas y trofeos, entre los cuales destaca el 35 Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2025, Categoría U-10 Femenino. Alondra finalizó en séptimo lugar de América, sexto lugar de Norteamérica, segundo lugar de Latinoamérica y primer lugar de México. Así, se consolidó entre las mejores jugadoras del continente.

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Alondra, con un coeficiente muy superior en la escala de inteligencia de Wechsler, recibió el año pasado la acreditación oficial de la Secretaría de Educación Jalisco para ser promovida de cuarto a sexto grado de primaria.

“Me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial y quisiera trabajar en la NASA como programadora de cohetes, también porque me gusta mucho la robótica y programar”, explica.

En febrero pasado obtuvo el título de Arena FIDE Master (AFM) que otorga la Federación Internacional de Ajedrez.

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Alondra tuvo contacto por primera vez con el ajedrez siendo una bebé.

“Empecé a jugarlo como a los tres años, pero me empezó a gustar más a los cinco. Empecé viendo videitos y después mis papás me buscaron una maestra. Mi pieza favorita es el peón, y mi estrategia favorita es la coronación, que es cuando un peón llega al final del tablero y se puede convertir en cualquier otra pieza”, platica.

Además de ir a la escuela y a clases de natación, Alondra entrena ajedrez entre cuatro y seis horas al día. Y como parte de su preparación para estudiar ingeniería, estudia inglés, ya tiene nivel B1.

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“Me gustan mucho los juegos de mesa, mi juego favorito es Monopoly (...) me gusta mucho la mitología griega, principalmente la historia de todos los dioses”, cuenta.

Otro de sus grandes sueños es ir a Finlandia y conocer la nieve; también es fanática de Katy Perry y disfruta comer sushi con su familia, jugar con su perrito Magnus y también graba videos reflexivos sobre ajedrez, mismos que publica su padre César Bagatella, en Instagram y en TikTok.

“Me gusta mucho en los torneos ver a más niñas (...) porque antes el ajedrez era de puros hombres, ya poco a poco empezaron a ver más espacios para las mujeres. Me siento muy feliz al ver más mujeres (...) que quieren ser ajedrecistas”, dice.

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