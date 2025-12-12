El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, afirmó que busca reactivar la realización anual de reuniones interparlamentarias entré Estados Unidos, Canadá y México para coadyuvar en temas como la renegociación del T-MEC.

El senador morenista anunció que el Senado trabaja para reactivar el mecanismo interparlamentario México–Estados Unidos–Canadá, que lleva varios años sin sesionar, con el fin de acompañar la revisión del tratado y sensibilizar a legisladores estadounidenses sobre la importancia estratégica del intercambio económico.

“Una interparlamentaria que incluya a Estados Unidos y, si se puede, a Canadá también, permitirá construir una atmósfera positiva”, afirmó.

Lee también No es a China: Sheinbaum sobre incremento arancelario a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

T-MEC. (11/12/25) Foto: iStock

Recordó que el comercio bilateral entre México y EU supera casi un billón de dólares, y subrayó el peso que estados como Texas (con cerca de 400 mil millones de dólares) y California (200 mil millones) tienen en la relación económica, por lo que confió en que sus legisladores mantendrán interés en preservar la cooperación.

El senador aseguró que la revisión del T-MEC avanza ya de manera formal en los procesos normativos de los tres países, y que en México la Secretaría de Economía mantiene mesas de diálogo con 38 sectores productivos, así como con contrapartes canadienses y estadounidenses.

A pesar de la incertidumbre generada por declaraciones del presidente Trump sobre la continuidad del tratado, Murat se dijo confiado en que la revisión concluirá con éxito:

Lee también Aranceles promoverán sustitución de importaciones; podría haber ajustes futuros: Concamin y Canacero

“Estoy optimista. Los sectores productivos de Canadá, Estados Unidos y México están en muy buen ambiente, cada uno fortaleciendo sus posiciones, pero todos convencidos de la importancia del acuerdo”.

El Senado mexicano prevé que la ratificación del resultado de la revisión pueda realizarse entre junio y julio del próximo año.

México debe fortalecer su interlocución con el Congreso de Estados Unidos y de Canadá en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que —aseguró— avanza conforme a los tiempos legales establecidos por los tres países.

Lee también China pide a México corregir aumento unilateral de aranceles lo antes posible

Argumentó que la relación bilateral ha entrado en una fase de “mayor confianza”, impulsada por los mensajes públicos tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como del presidente estadounidense Donald Trump, quienes han reiterado su compromiso con la estabilidad comercial de la región.

“Ambos han ratificado que todos los días se construye una relación de mayor confianza. Ese es el elemento más importante”, afirmó.

Cuestionado sobre las medidas arancelarias hacia productos chinos, Murat negó que exista un “rompimiento” con China y aseguró que México sigue abierto a la inversión de ese país y de Corea del Sur.

Explicó que las tarifas buscan equidad en el terreno de juego, ya que ciertos productos ingresan con subsidios que generan competencia desleal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr