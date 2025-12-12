La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó una serie de dictámenes que buscan exhortar al gobierno mexicano a fortalecer la seguridad en los estadios del país de cara al Mundial de Futbol 2026, ello en materia de participación de fuerzas castrenses y equipo médico especializado.

La comisión que preside la morenista, Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó un dictamen por el que se modifica el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil, a fin de establecer que en los programas internos de protección civil que se implementan en instalaciones deportivas públicas o privadas, cuenten con personal capacitado en resucitación cardiopulmonar y desfibrilador para brindar primeros auxilios.

La senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, sostuvo que es indispensable fortalecer las medidas de protección civil en los espacios deportivos, escolares y comunitarios del país, públicos o privados, toda vez que se trata de la vida y la integridad de las personas, particularmente cuando la prevención es tarea de todos.

La Comisión también aprobó un punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte respetuosamente al gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), impulsen la conformación y suscripción de un acuerdo trilateral de seguridad para eventos masivos, entre México, Estados Unidos y Canadá, durante la Copa Mundial de Fútbol del 2026, a fin de fortalecer la coordinación, cooperación estratégica, durante la celebración de este evento.

