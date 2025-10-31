La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que muchos de los agricultores que todavía mantienen bloqueos tienen intereses políticos y no legítimos.

"Hay agricultores que no están de acuerdo; muchos de los que tienen tomadas las carreteras -lo digo con conocimiento- tienen interés políticos y no legítimos.

"Por eso yo ayer dije que mientras haya intereses legítimos se les va a recibir, a todos se les recibe y se dialoga, pero hay algunos que tienen intereses políticos en todo esto, y solamente hay que ver a muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen".

Campesinos mantienen bloqueos para exigir precios justos a productos del campo (29/10/2025). Foto: Especial

La Mandataria federal destacó que su gobierno apoya a los campesinos y señaló que el próximo año, a los campesinos más pobres del país se dará un apoyo adicional que les permita no solo vender el grano del maíz, sino también poder vender tortillas de manera directa y otros productos para tener mayores ingresos.

"Sí hay apoyo y además a los pequeños productores, a los campesinos más pobres del país, les vamos a dar un apoyo adicional a partir del próximo año que tiene que ver también con hacer valor agregado del maíz, no solo vender el grano del maíz, sino también poder vender tortillas de manera directa y otros productos de valor agregado que les permitan tener todavía mayores ingresos", dijo en conferencia de prensa.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), este viernes se reportan 12 puntos con presencia de agricultores bloqueando carreteras exigiendo precios justos en los granos.

