La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que muchos de los agricultores que todavía mantienen bloqueos tienen intereses políticos y no legítimos.
"Hay agricultores que no están de acuerdo; muchos de los que tienen tomadas las carreteras -lo digo con conocimiento- tienen interés políticos y no legítimos.
"Por eso yo ayer dije que mientras haya intereses legítimos se les va a recibir, a todos se les recibe y se dialoga, pero hay algunos que tienen intereses políticos en todo esto, y solamente hay que ver a muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen".
La Mandataria federal destacó que su gobierno apoya a los campesinos y señaló que el próximo año, a los campesinos más pobres del país se dará un apoyo adicional que les permita no solo vender el grano del maíz, sino también poder vender tortillas de manera directa y otros productos para tener mayores ingresos.
"Sí hay apoyo y además a los pequeños productores, a los campesinos más pobres del país, les vamos a dar un apoyo adicional a partir del próximo año que tiene que ver también con hacer valor agregado del maíz, no solo vender el grano del maíz, sino también poder vender tortillas de manera directa y otros productos de valor agregado que les permitan tener todavía mayores ingresos", dijo en conferencia de prensa.
De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), este viernes se reportan 12 puntos con presencia de agricultores bloqueando carreteras exigiendo precios justos en los granos.
