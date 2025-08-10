Morenista Laura Itzel Castillo también levanta la mano para presidir el Senado; “tengo trayectoria de izquierda”, resalta

Como lo adelantó EL UNIVERSAL desde junio, la senadora Laura Itzel Castillo anunció este domingo que “he tomado la decisión firme de contender por la Presidencia del Senado”, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, quien concluye su mandato el 31 de agosto.

En entrevista con este diario, informó que a partir de esta semana dialogará con los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena para tener el mayor respaldo posible.

“Vengo de una lucha de hace muchos años, tengo una trayectoria desde la izquierda y he participado dentro del movimiento de la transformación, sufriendo incluso la represión”, subrayó en entrevista.

Señaló que el reto para el segundo año de la LXVI legislatura es continuar con la construcción del segundo piso de la transformación.

Sobre la conducción de las sesiones en caso de resultar elegida por su bancada, consideró indispensable que se eleve el nivel de discusión en el debate.

“Yo siempre he creído que la política es un vehículo civilizatorio y que por lo tanto me parece importante tomar en consideración que hay diferentes grupos parlamentarios, pero que tenemos posiciones, aunque divergentes, podemos tener un debate fuerte pero respetuoso y tiene que haber orden. Eso es lo que yo considero y pienso que tengo el temple para eso”, subrayó.

Dijo que desde la Presidencia de la Mesa Directiva también pugnaría por la unidad de la bancada de Morena, pues “lo más importante ha sido que estemos unificados, y aquí yo reivindicaría uno de los lemas del ingeniero Herberto Castillo Martínez, mi padre, que decía: lo importante no es de dónde venimos sino hacia dónde vamos”.

Respecto al mecanismo de elección de la nueva presidenta del Senado, entre ella, Guadalupe Chavira y Verónica Camino, Laura Itzel Castillo señaló que “lo mejor para la bancada es que cada quien presente sus ideas y finalmente que se determine. Yo creo que cualquiera de las tres que estemos al frente cumplimos con las características para poder hacer un buen papel”.

Dijo que la decisión debe ser tomada en el grupo parlamentario, aunque consideró “fundamental” que se consulte la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

em/mgm