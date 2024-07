El senador Emilio Álvarez Icaza denunció una embestida del gobierno federal, Morena y sus aliados en el Congreso para dar un “golpe de Estado técnico” contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

Durante el debate sobre la iniciativa presidencial de reforma judicial en la sesión de la Comisión Permanente, el opositor señaló desde tribuna que si este maltrato se le diera al presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena estaría “profundamente indignado”.

Álvarez Icaza recordó que el triunfo electoral del pasado 2 de junio no le dio al partido en el poder carta abierta para imponer cambios constitucionales sin respaldo del resto de las fuerzas políticas.

Lee también: La reforma al Poder Judicial va

“La voluntad popular sí estableció la continuidad de este modelo de gobierno, pero no les dio los votos para reformar por sí solos la Constitución. Les dio 54%, eso es lo que la voluntad popular expresó en las urnas y por eso se requiere la necesidad de entender las distintas visiones del país y hacer un acuerdo de Estado.

“No es cierto que la voluntad popular haya dado per se el mandato de la reforma en la Constitución, no es así. Y por eso, en respeto a esa voluntad popular, a ese pacto democrático, es que se tiene que construir una visión de Estado”, recalcó.

“Quiero expresar mi más absoluto respaldo y solidaridad con la ministra Piña. Hay un golpe..., para así decirlo, un golpe de Estado dentro y fuera del Poder Judicial en marcha. Puede no acompañarse, puede no gustar, pero que se genere una discusión porque una mujer de ese tamaño no se somete a la discusión política me parece peligroso”, enfatizó.

La diputada panista Norma Jiménez Angulo también salió en defensa de la ministra Norma Piña, a quien calificó como una “mujer de Estado” que ha sido presionada por su trabajo en defensa de la independencia del Poder Judicial, garantizando el respeto a la Constitución y a las leyes.

Reprochó a la ministra Yasmín Esquivel que presione a la presidenta de la Corte cuando no tiene calidad moral y no ha rendido cuentas por el plagio de su tesis.

Lee también: Una vez que el Poder Judicial deje ser independiente, no habrá seguridad en el respeto de derechos, advierten jueces

“Desde esta tribuna queremos reprochar que haya voces en el interior de la Suprema Corte que están queriendo dar un golpe a la ministra presidenta, mucho más aun cuando una de esas voces principales carece de legitimidad y de calidad moral. Ella aún tiene mucho que explicar al pueblo de México por sus actos de plagio”.

Dijo que el golpe a la Corte significa la última estocada a la República, a la división de poderes y al Estado democrático; “así, con todas sus letras, significa la instauración plena de la autocracia en México, sin controles ni equilibrios, sin contrapesos institucionales”.

La diputada panista exigió respeto a la independencia judicial y pidió a Morena y aliados que “ojalá tengan la altura de miras para que la reforma judicial se lleve a cabo en los términos del proceso legislativo y no a través de meras ocurrencias”.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña calificó de “inventos” de la oposición las versiones de que Morena emprendió una ofensiva para destituir a la ministra Piña.

“Ahora, sorpresa de sorpresas, nos vienen a inventar que nosotros queremos la renuncia de Norma Piña y yo me preguntaría para qué la queremos, si ya se va, si el pueblo el 2 de junio determinó que se renueva todo el Poder Judicial y ella puede volver a ser candidata. Sí, sí puede, el Poder Judicial puede proponer hasta 10 (candidatos) si mal no recuerdo, para integrar la Suprema Corte. Y si el pueblo vota por ella, el sector que ustedes representan puede volver a la Corte y será ministra de la Corte nuevamente por nueve años.

“¿Cuándo hemos planteado su salida? Hemos dicho que toma decisiones políticas disfrazadas de jurídicas (…) No nos salgan con el espantajo de que hay un golpe de Estado”, recalcó Fernández Noroña.