La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para impedir que plataformas y aplicaciones digitales difundan la ubicación de alcoholímetros y operativos policíacos.

Se trata de una iniciativa del diputado federal y vicepresidente de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, que busca erradicar prácticas que facilitan la evasión de controles de seguridad por parte de personas en estado de ebriedad, con el objetivo de proteger la vida y prevenir tragedias viales.

La iniciativa busca evitar que plataformas digitales compartan, en tiempo real o de manera aproximada, la localización de alcoholímetros, operativos policiales y radares de velocidad, “ya que esta información permite evadir la aplicación de la ley y pone en riesgo la vida de conductores, peatones y terceros”.

Lee también Senado aprueba en lo general jornada laboral de 40 horas; continúa discusión de las reservas

“El uso de aplicaciones para esquivar alcoholímetros no es un asunto menor: puede derivar en accidentes fatales. Esta iniciativa parte de un principio claro: la tecnología debe estar al servicio de la seguridad, la prevención y el bien común, priorizando siempre la protección de la vida de todas y todos”, señaló Gutiérrez Luna.

En países como España y Alemania, ya se han establecido restricciones para impedir que aplicaciones o plataformas alerten sobre la ubicación de operativos policiacos y alcoholímetros, como una medida eficaz para reducir accidentes y salvar vidas.

Asimismo, Gutiérrez Luna enfatizó que la iniciativa no pretende ir en contra de la innovación ni del uso de plataformas digitales, que hoy son herramientas fundamentales en la vida cotidiana, sino establecer límites claros cuando su utilización pone en riesgo la seguridad pública.

Lee también Senado avala reforma de 40 horas; dictamen es enviado a San Lázaro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc