Sin modificaciones al proyecto, el pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma que disminuye de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.
El dictamen fue aprobado en lo particular con 103 votos a favor y 15 en contra y será remitido a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.
nro/bmc
