Sin modificaciones al proyecto, el pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma que disminuye de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

El dictamen fue aprobado en lo particular con 103 votos a favor y 15 en contra y será remitido a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc