Senado avala reforma de 40 horas; dictamen es enviado a San Lázaro

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Sin modificaciones al proyecto, el pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma que disminuye de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

El dictamen fue aprobado en lo particular con 103 votos a favor y 15 en contra y será remitido a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.

