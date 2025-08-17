Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, anuncio que este domingo arranca la campaña para crear un comité en cada una de las 71 mil secciones electorales del país.

"A partir de mañana, domingo 17 de agosto, vamos a hacer historia. Vamos a iniciar y arrancar el proceso para tener un comité en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales del país. No te quedes fuera", dijo la lideresa del partido hegemónico en un vídeo difundido en X.

¡No te quedes fuera!



Este domingo a las 11:00 horas iniciamos la conformación de los más de 71 mil Comités Seccionales de @PartidoMorenaMx. Con ello comienza una nueva era en la historia de nuestro Partido-Movimiento.



Toda la información en este video. Sé parte de la… pic.twitter.com/IwVt9lN2q2 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 17, 2025

Lee también: PVEM no dará “cheque en blanco” a Morena en reforma electoral; buscará garantizar un piso parejo

Para que militantes y simpatizantes se sumen al proceso, Morena estableció una guía de participación:

1.Ubicar la sección electora en la credencial de elector.

2.Entrar a www.morena.org y dar clic en el primer banner.

3.Ingresar la sección electoral en el sistema de búsqueda.

4.Revisar lugar, fecha y hora de la asamblea.

5.Asistir y convocar a vecinas y vecinos para conformar el comité.

Lee también: Pese a protestas, dictamen para regular micromovilidad será votado por el Congreso de la CDMX, advierte Morena

El proceso de integración de los comités seccionales contempla la convocatoria a militantes, simpatizantes y ciudadanos comprometidos, el diseño de planes de trabajo comunitarios para atender necesidades locales y la articulación de acciones políticas y sociales que fortalezcan la participación ciudadana.

Con esta estrategia, Morena avanza con hacia 2026, convencida de que la verdadera fuerza del cambio está en la organización popular y en la unidad de los ciudadanos para defender los logros y profundizar la llamada cuarta transformación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm