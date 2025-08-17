Más Información
Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, anuncio que este domingo arranca la campaña para crear un comité en cada una de las 71 mil secciones electorales del país.
"A partir de mañana, domingo 17 de agosto, vamos a hacer historia. Vamos a iniciar y arrancar el proceso para tener un comité en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales del país. No te quedes fuera", dijo la lideresa del partido hegemónico en un vídeo difundido en X.
Para que militantes y simpatizantes se sumen al proceso, Morena estableció una guía de participación:
1.Ubicar la sección electora en la credencial de elector.
2.Entrar a www.morena.org y dar clic en el primer banner.
3.Ingresar la sección electoral en el sistema de búsqueda.
4.Revisar lugar, fecha y hora de la asamblea.
5.Asistir y convocar a vecinas y vecinos para conformar el comité.
El proceso de integración de los comités seccionales contempla la convocatoria a militantes, simpatizantes y ciudadanos comprometidos, el diseño de planes de trabajo comunitarios para atender necesidades locales y la articulación de acciones políticas y sociales que fortalezcan la participación ciudadana.
Con esta estrategia, Morena avanza con hacia 2026, convencida de que la verdadera fuerza del cambio está en la organización popular y en la unidad de los ciudadanos para defender los logros y profundizar la llamada cuarta transformación.
