En el período extraordinario que inicia hoy, los diputados de Morena pretenden aprobar en fast track la reforma a 30 leyes, y estas deberían estar en 12 dictámenes, pero apenas tienen la mitad, acusó Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI.

Señaló que entre los dictámenes que no se tienen, pero que ya enlistados para discutir esta semana, se encuentran la expedición de la nueva Ley de la Guardia Nacional, que le confiere un carácter militar, dejando a un lado su naturaleza civilización, con la que fue creada en 2019.

Los legisladores del oficialismo también pretenden aprobar la Ley de Telecomunicaciones que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido criticada por promover la censura en las plataformas digitales, dijo.

"Morena quiere votar 30 leyes en 10 días, entre ellos la Ley Censura y la militarización del país. Es un periodo extraordinario de ignominia, en el que Morena aprobará en fast track leyes que ponen en riesgo la democracia del país", afirmó el legislador priista.

Añadió que Morena y sus aliados se han cerrado al diálogo con la oposición, pero participarán en el período extraordinario para difundir lo que, a su juicio, está mal en las reformas.

"Tenemos que estar para decirle a México que las cosas no marchan bien, para dar nuestras ideas, nuestras opiniones, para comentar lo que nosotros creemos que México tiene que saber, no se ha difundido mucho este tema de la Guardia Nacional, no se difundido mucho lo de la Ley Censura", explicó.

