Especialistas en química e ingeniería calculan que en la minirrefinería asegurada el 18 de junio por autoridades federales en Coatzacoalcos, Veracruz, trabajaron entre cinco y 10 personas en dos turnos; lo hacían de noche y madrugada para no levantar sospechas y sugieren que refinaban gasolina de muy poco octanaje que mezclada con aditivos les dejaba ganancias de un 20 a 30% superior a las del mercado.

El doctor Jorge Cárdenas, maestro en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que la operación de la minirrefinería la puede realizar personal entrenado. El inicio del proceso lo desarrolla un ingeniero químico, y después sólo se requiere personal técnico, en una etapa similar a la de las drogas.

Detalla que seguramente estaban haciendo una destilación sencilla, pues no es la refinería de Dos Bocas; “la gasolina que podían sacar de ahí es como de 50 octanos, no sirve (…) ¿Cómo es posible que en un terreno cercano a una refinería se desvíen 500 mil litros de petróleo y nadie se entera?”, cuestiona.

Lee también Empresa fachada, detrás de la minirrefinería en Veracruz; EL UNIVERSAL hace recorrido en instalaciones

El químico precisa que además de los residuos de la destilación, el producto no será de calidad y eso es lo increíble, por eso las calles están llenas de vendedores ambulantes de huachicol, porque se les permite. Señala que se requieren técnicos para instruir al personal e indicarles las temperaturas en las que se realizan los cortes de destilación.

“Supongamos que vamos a hacer un té, ponemos una cacerola con agua, empieza a hervir y evaporar (...) Esos vapores, un ingeniero lo que va a hacer es conducirlos a otro lado para que se condense y sacar esa agua, entonces si hay varios productos, todos destilan diferente”, explica.

Continúa: “pero, así como lo calientan primero, el vapor, necesita un lugar donde enfriar los chillers, también conocidos como enfriadores, tienen que condesarlo (…). Necesitan donde destilar el reactor, toda la parte de ductos, condensadores y recuperar el condensado, no lo hace cualquiera”.

Lee también Salinas Pliego reacciona al hallazgo de "mini refinería" en Veracruz;"la falsa guerra contra el huachicol"

Químicos e ingenieros civiles consultados por EL UNIVERSAL, quienes solicitaron el anonimato, dicen que en esa minirrefinería pudieron emplearse entre cinco y 10 personas, entre ellos un ingeniero, jefe de operación, operadores técnicos y servicio de mantenimiento.

Destacan que probablemente las horas laborales se daban en la noche para no llamar la atención, también mencionan que entre las hipótesis está que los integrantes del crimen organizado perforan la tubería del ducto y transportan el crudo con pipas para llevarlo a la refinería, terminar de procesarlo y venderlo como gasolina, aceite o diesel.

La segunda hipótesis es que sale el hidrocarburo de un buque en un puerto, llegan las pipas y lo trasladan a la refinería.

Lee también Sheinbaum: "Tope donde tope"; no se protegerá a nadie involucrado en "mini refinería" de huachicol en Veracruz, asegura

Indican que les adhieren los aditamentos y componentes químicos faltantes para que sea de una mejor calidad de gasolina; por ejemplo, un galón robado de un ducto lo pueden dar en 13 pesos, pero si le adhieren el aditamento lo cobran de 20 a 30% más caro.

Las fuentes consultadas expresan que para montar la estructura de la minirrefinería se emplean ingenieros civiles con especialidad en refinerías, con una inversión aproximada de 5 millones de dólares. En el caso de la planta que fue asegurada, llevaba más de cuatro años instalada.

Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultoría Energética, explica que es un proceso químico transformar el crudo en combustible, pues requiere de reacciones químicas y diversos elementos como agua y gas.

Lee también MC presenta presunta “evidencia” de fraude electoral en Veracruz; lanza página web para consulta

“Hay otros países donde la refinación pirata es bastante común, como en Nigeria. Me atrevería a decir que las personas que estaban trabajando en esa instalación no son químicos, pero tienen ciertos conocimientos técnicos para poder realizar las reacciones químicas que se necesitan. No se requieren muchas personas para trabajar en la refinería (…) cinco en el sitio, con eso podrían ser suficiente, seguramente con rotación de personal, es decir, cinco que trabajan ocho horas y luego entran otros cinco para cubrir ocho horas (…)”, expuso.

El especialista en el sector petrolero subraya que “una vez conociendo la receta, digamos, por decirlo de alguna manera, el proceso puede ser bastante simple”.

Además, califica como preocupante que nos estemos pareciendo a Nigeria, en términos de ausencia de Estado de derecho, porque la planta no estaba bajo el control de la autoridad, lo que quiere decir que no hay respeto a la legalidad.

Lee también Dólar y petróleo repuntan tras ataques de EU a Irán; precios del crudo logran su mejor nivel desde enero

Labardini comenta que en un principio el petróleo fue adquirido de manera ilegal, era una refinería que estaba funcionando con petróleo robado y probablemente el combustible se vendía en el mercado negro.

Indica que se necesitan diversos componentes para refinar, e insiste en que hay otros países donde operan refinerías clandestinas con lo más rudimentario; “incluso esta me parece bastante sofisticada”.

Respecto a si es posible que excolaboradores de Pemex puedan estar relacionados en este caso, el especialista dice que es una posibilidad porque conocen el proceso mejor que nadie y tendrían que ser trabajadores o extrabajadores del área de refinación.

Lee también Sheinbaum confía en que abasto de medicamentos se regularice en julio; también se atenderán pagos a proveedores de Pemex

El doctor Gabriel Vera, investigador en Ciencias Químicas, precisa que para instalar una refinería que prácticamente vienen premontadas; “me atrevería a decir que una semana a lo mucho para dejarla operando”.

Agrega que no sólo es montar, consiste en correr las pruebas, verificar presión, tuberías; entonces, una semana, pero en caso de ser gente que no está capacitada pueden tardar meses.

Alejandro Lares, presidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Grupo México, sostiene que las células delictivas tienen personas con conocimiento para realizar las perforaciones en los ductos.

Lee también Existe un estado irregular para disminuir el “huachicol"; Pemex cuenta con ductos en mal estado y tecnología obsoleta, asegura CNDH

Argumenta que normalmente debe ser un ingeniero y químico quienes conocen la composición química de los elementos del petróleo, gasolina, diesel y aceites.

“El ingeniero nos va a decir que se puede procesar de ese material que fue incautado, el químico va a hacer la separación de los componentes (…), agrega aditivos y lo tiene listo para la comercialización”, asevera Lares.

Detalla que son personas capacitadas con pleno conocimiento y apoyados por otros que han aprendido sobre la marcha. “Es muy similar al ejemplo de los cocineros de crystal. Al inicio teníamos químicos, las fórmulas se perfeccionaron y fueron multiplicadas o copiadas por otros que no son químicos, pero los entrenaron para esa función”.

Lee también Por qué tu auto gasta más gasolina con las lluvias

Lares enfatiza que en esa minirrefinería posiblemente hay personal que trabajó en Pemex, porque son quienes conocen de los mecanismos para separar los componentes químicos que forman el petróleo crudo.

El presidente de la Asociación resalta que inclusive pueden saber cuándo baja la presión de los ductos y es ahí cuando realizan las perforaciones. Las herramientas no son sofisticadas, pero son meticulosos para no provocar una explosión, ya que están haciendo fricción en los ductos.

“Generalmente toman el tubo, empiezan a perforar despacio, ponen como unas abrazaderas que van a hacer la perforación del tubo y cuando terminan sellan herméticamente con unos empaques y ya tienen la toma, literal es una llave de paso. Entonces cuando viene la presión la abren y es como empieza el robo del huachicol”, indica.

Lee también Extranjeros retiran 83 mdd de inversiones en petróleo

Lares manifiesta que los integrantes del crimen organizado no van a esperar semanas en obtener ganancias, el proceso debe ser rápido y eso es la gasolina, que generalmente consiste en perforar el ducto, tratar el combustible, venderlo y repetir el ciclo.