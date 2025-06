Sheinbaum: "Tope donde tope"; no se protegerá a nadie involucrado en "mini refinería" de huachicol en Veracruz, asegura

Al manifestar "tope donde tope", la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se va a proteger a nadie y se castigará a quienes estén involucrados en la mini refinería de huachicol hallada en Veracruz.

La Mandataria federal señaló que será la investigación la que arroje si hubo o no trabajadores de Petróleos de México (Pemex) involucrados en esta refinería ilegal.

Lee también Landau responde a la UNAM sobre relación de China con América Latina; "EU es el socio comercial más importante de México"

"Nosotros no vamos a proteger a nadie, numero uno; ahora las investigaciones, pues no se puede dar mucho más información, pues justamente porque está en investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrados en prácticas de venta de combustible ilegal.

"Para hacer una refinería de este tipo pues se requiere ingenieros químicos esencialmente, pueden trabajar en Pemex o no. Entonces ya la investigación pues nos va dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr