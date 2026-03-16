Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió no echar las campanas al vuelo, ante el "plan b" de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además que ella decidirá si se envía al Senado o San Lázaro.

A su llegada a Palacio Nacional la noche de este lunes para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y revisar la agenda legislativa, Monreal negó que a los partidos aliados, Verde y del Trabajo, se les haya doblado para votar el "plan B".

"Conscientes, por convicción han respaldo el 'plan B' que la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado (...). No hay que lanzar las campanas al vuelo, sino hasta que sea derecho vigente, porque como es constitucional la reforma, tiene que ir a los estados, cuando menos la mitad más uno (...)", dijo al destacar las reuniones que tuvieron con los presidentes de los partidos.

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"Así es de que todavía nos falta una buena ruta. Lo veo con optimismo, pero nunca lanzo las campanas al vuelo antes de tiempo", declaró.

Declaró que es una profunda reforma, "por más que la han querido minimizar o decir que es 'una mini-reforma'".

Comentó que con la titular del Ejecutivo federal revisará la agenda legislativa y ocho puntos en específico: "Son algunas minutas que provienen de la Cámara de Diputados, como esta limitación a las pensiones, y otros siete puntos; protección industrial, también una de vivienda, otra más del código penal, de procedimientos penales".

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Señaló que está semana planteará a la Junta de Coordinación Política que se inicie el proceso de elección de tres nuevos consejeros electorales.

"Entonces tenemos que ya empezar todo el proceso que es largo, nombrar un comité técnico, agrupar la votatoria, revisar perfiles, y tener mayoría calificada", abundó.

"¿ Y bajaron los recursos que van a recaudar ahora?", se le preguntó .

"Bueno, la Presidenta ha señalado que todos los ahorros como política de Estado es importante para destinarlos a servicios, a política social. Me parece una decisión correcta, hay que profundizar más en la austeridad", respondió.

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