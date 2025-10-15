El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que en las próximas horas se prevé que canales de baja presión y la circulación ciclónica en niveles altos provoquen lluvias intensas, muy fuertes y fuertes en 31 entidades de la República Mexicana.

En Jalisco y Colima habrá lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros; muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, y lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Habrá también intervalos de chubascos en Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos, y lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

A su vez, se prevé viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California (norte), Baja California y golfo e Istmo de Tehuantepec; rachas de 45 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que el SMN exhortó a la población a atender sus avisos y los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

A las 6:00 horas, una zona de baja presión a 415 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, Chiapas, mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en siete días. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana.

La Conagua informó también que al noroeste del país ingresó el frente frío número 7, provocado por las corrientes en chorro polar y subtropical, esto más el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, la inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur.

Pronosticó temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas altas de Baja California y Estado de México, y de 0 a 5 grados en zonas altas de Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz y añadió que desplegó 84 brigadistas y 45 equipos de atención de emergencia ene Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.