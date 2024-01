Al retomar su frase “¡Me canso ganso!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que cumplirá con su promesa de que antes de que termine su gobierno dejará un sistema de salud de los mejores del mundo.

Al supervisar el avance de los programas sociales del gobierno federal en Chicoloapan, Estado de México, el jefe del Ejecutivo federal acusó que sus adversarios aseguran que no podrá cumplir con esta promesa.

Destacó que hace 2 semanas inauguró en Huehuetoca, Estado de México, la Megafarmacia del Bienestar en la cual se garantizará que no falte una sola medicina en ningún lugar de México.

“Me quedan poco menos de nueve meses, pero vamos a cumplir. Antes de que yo termine van a estar en buen estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, van a tener equipos nuevos, van a haber médicos generales, van a haber especialistas, la atención médica, los estudios, las intervenciones quirúrgicas; las medicinas que no van a faltar. Todo va a ser gratuito.

“Dicen mis adversarios que no voy a poder cumplir. Acabamos de inaugurar en Huehuetoca una megafarmacia para que no falte una sola medicina en ningún lugar, hasta en el pueblo más apartado de México van a llegar todas las medicinas. Y dicen que no voy a poder, acepto el desafío. ¡Me canso ganso de que se vamos a dejar un sistema de salud de los mejores del mundo!”.

Acompañado por la gobernadora Delfina Gómez (Morena), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está trabajando en “varios frentes” , pero en donde le está dedicando más tiempo al sistema de salud, y en donde también se comprometió a basificar a todos los trabajadores del sector Salud.

