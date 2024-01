Salinas Pliego cancela pedido de pantalla a cliente de Elektra: "no me gustan los llorones" Por medio de la plataforma X, un usuario denunció que su pantalla aún no había sido enviada, tras haber sido comprada desde hace tres días

El fundador de Grupo Salinas tachó de “llorón” al cliente, pues “nadie le está robando”. Fotos: EL UNIVERSAL