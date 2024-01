"Mientras no robes, todo es trabajo": revendedor de Roscas de Reyes de Costco responde a críticas

Luego de que se hicieran virales algunos videos y fotografías en redes sociales de clientes “peleando” por obtener la famosa Rosca de Reyes de Costco. Así como otros haciendo largas filas con una gran cantidad de cajas que contenían el codiciado postre en sus carritos.

Un revendedor de Costco, recientemente salió a dar su postura tras difundirse los clips.

Revendedor de Roscas de Reyes de Costco responde a críticas

A través de TikTok, el usuario @jesusamiestilo respondió a las críticas que recibió por parte de varios usuarios, ya que dijo ser uno de los clientes que se llevó varias roscas para revenderlas.

“Gente, se agüitan porque compran una rosca en 500 pesos una vez al año, pero yo no he mirado a nadie comprando una cerveza clandestina a las 12 de la noche por el triple del precio. Ahí no se agüitan”, mencionó.

En un segundo videoclip, el hombre expresó que no sabe por qué la gente se queja tanto de los revendedores de las Roscas de Reyes de Costco, si lo único que hacen es querer generar más dinero.

“Me quedo pensando… ¿por qué les duele tanto que uno revenda? Yo lo que hice fue no gastar nada en Navidad para juntar un poco de dinero y poder comprar unas roscas, y poder hacer un poquito más de dinero, ¿qué tiene de malo eso?”, agregó.

Aunado a ello recalcó que “todo es trabajo” y que mientras él no robe ni le haga daño a nadie va a seguir con la reventa.

“Mientras no robes todo es trabajo. Yo no estoy robando, yo estoy comprando y estoy vendiendo y la gente sabe. Si yo le ofrezco a una persona la rosca, y acepta el precio, yo no le estoy diciendo mentiras ni le estoy transeando”, finalizó.

Usuarios reaccionan a video de revendedor de Roscas de Reyes de Costco respondiendo a críticas

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales dejaron diversos comentarios pese a que el hombre aseguró que no le hace mal a nadie por revender las Roscas de Reyes de Costco, pues algunos recalcaron que al comprar varias de éstas le está quitando la posibilidad a alguien de adquirir una.

“Pos como los de TicketMaster, ¿por qué revenden? @SAT espero se haga la revisión de sus impuestos de sus reventas”, “El problema amigo es que uno no tiene la necesidad de tener que comprar el artículo a un revendedor”, “Sí estás tranzeando, compras la rosca en $300 y la vendes en $900 “, se lee en algunos de ellos.

