Lanzan encuesta para que AMLO sea nominado a Premios Esland 2024 y genera reacciones de streamers

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera considerado como el streamer más visto de Latinoamérica durante el 2023, los Premios Esland le preguntaron a la audiencia sobre la posibilidad de incluirlo en la gala, que se llevará a cabo en Andorra.

Por medio de la plataforma X, la cuenta de los premios lanzó una encuesta para saber si considerarlo, o no, en el evento.

“¿AMLO @lopezobrador_ NOMINADO a los Premios ESLAND?”, se lee en la publicación, seguido de las respuestas: “Sí” o “No”.

Finalmente, luego de que se difundiera la encuesta, los usuarios de la red social decidieron que la nominación del Mandatario no era la mejor opción, pues con un 52% consideraron que no debería de ser nominado.

Foto: X

Encuesta sobre nominación de AMLO a Premios Esland 2024 genera críticas de streamers

Aunado a ello, dicha encuesta causó revuelo entre streamers, quienes advirtieron que no se debe de mezclar política con diversión.

Ante ello, el influencer “JuanSGuarnizo” dijo que “meterse en política es caos”. “No, meterse en política es caos. Entiendo que desde España se vea un poco meme todo esto pero para los que conocemos un poco la situación (y más en estos momentos de candidatos, partidos, etc) no resulta tan gracioso. Este año hubo muchos mexicanos que la rompieron, perfiles top no les van a faltar de este país”.

Foto: X

Aunado a ello, la streamer “Alanita” dio a conocer sus motivos por los cuales no sería buena idea que López Obrador sea nominado. “No, por varios motivos rontundamente no, principalmente no creo que sea correcto mezclar la política de nuestro país con los esland, sobre todo cuando es año de elecciones”.

Foto: X

¿Cuándo son los Premios Esland 2024?

De acuerdo con la cuenta oficial de la gala, los Premios Esland 2024 se llevarán a cabo el próximo 16 y 17 de febrero en Andorra.

Asimismo, el próximo 7 de enero se realizará una transmisión en vivo, desde la misma cuenta, para dar a conocer a los nominados.

🗓️Este 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼, 𝟳 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼, 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟴:𝟬𝟬 habrá un directo especial en el que desvelaremos:



-Los 𝗖𝗥𝗜𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗦 para cada categoría.



-Los 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢𝗦 de cada categoría.



👀¿Estáis preparados para lo que se viene? 🔥 pic.twitter.com/F1B3GL7f4o — Premios ESLAND (@PremiosESLAND) January 4, 2024

aosr