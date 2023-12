AMLO, el streamer más visto de Latinoamérica en 2023; le abren la puerta a los Premios Esland

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el streamer de Latinoamérica más visto de este 2023, así lo informó Streams Charts, una página que recopila datos de las plataformas de streaming más populares.

A través de su cuenta de “X”, antes Twitter, dieron a conocer una gráfica donde colocaron a los streamers más vistos de este año, colocando al presidente de México en primer lugar con 49.08 millones de vistas.

Aunque AMLO no es un streamer como tal, su conferencia matutina es transmitida en su canal de YouTube, lo que ha generado el descontento y asombro de varios usuarios en redes, quienes han mencionado que el premio debió haber sido para quienes sí se dedican a eso.

AMLO, el streamer más visto de Latinoamérica en 2023

De acuerdo a lo detallado en la gráfica de Stream Charts, el presidente López Obrador se encuentra en primer lugar, dejando al streamer argentino Spreen en segundo lugar con 35.14 millones de vistas, así como a Westcol, uno de los streamers más influyentes en Colombia en tercer lugar con 29.92 millones de vistas.

Stream Chart recauda información de distintas plataformas como YouTube, Twitch, Kick, Trovo, Nimo TV, Mildom, Rumble, entre otras.

Organizador de los Esland abre la puerta a AMLO a premiación

Luego de que se diera a conocer que el presidente de México se encuentra como el primer streamer más visto del 2023, el youtuber y streamer español TheGrefg subió un video en su canal de TikTok, donde le preguntó a sus más de 8 millones de seguidores si el presidente debe ser invitado a los premios.

“Hay un streamer que este año no está entre los streamers normales, porque es un streamer diferente. Es un streamer mexicano, y es un streamer que desde la organización tenemos la duda de si debe de estar nominado o no a los Esland porque sus estadísticas, sus números y todo lo que hace en directo, lo respalda. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al presidente de México”, expresó.

Aunado a ello, el streamer Spreen reconoció a través de una publicación en su cuenta de “X” que había sido derrotado por AMLO; lo que generó múltiples comentarios por parte de usuarios mexicanos.

fui derrotado por el presidente de mexico https://t.co/6DO4AqTy3M — spreen (@SpreenDMC) December 28, 2023

