Tomar pozol, dormir temprano y otras actividades que AMLO planea para su retiro

El próximo año, Andrés Manuel López Obrador finalizará su cargo como presidente de México. El mandatario indicó que, una vez que concluya su sexenio, se apartará de la política.

Este miércoles 27 de diciembre, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador reveló algunas de las actividades que planea hacer durante su jubilación. Además, compartió que dicha rutina la realizará en su rancho ubicado en Palenque, Chiapas.

Andrés Manuel López Obrador no hablará de política ni con sus hijos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

¿Qué hará Andrés Manuel López Obrador al jubilarse?

“Entonces mi rutina va a ser: levantarme temprano como siempre y caminar una hora 5 kilómetros, espero que para entonces siga yo con ese ritmo, y luego ir al baño. Desayuno, unas dos vueltecitas más, pero ya muy cortas, y a sentarme dos horas”, dijo a la prensa.

El titular del Ejecutivo añadió “Me levanto de la mesa de trabajo, camino dos o tres vueltas no muy largas. Me tomo un café, me tomo un pozol… dependiendo. Me vuelvo a sentar hasta la 1 o 1:30 que es la hora de la comida. Caminar y luego de nuevo a sentarme a trabajar 8 horas, pero escribiendo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que tratará de concluir sus actividades diarias a tiempo para dormir temprano. Además, destacó que durante sus caminatas es fanático de observar el paisaje:

“Desde luego, cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles, la palma real, el guayacán, el macuils, la ceiba… ver si no tienen pudrición… la guanábana. Escuchar los pájaros que están esperando en la mañana muy temprano a que pasen las guacamayas, ver si tengo suerte que se posen en la copa de los árboles grandes”.

“Y contemplar los verdes, ¿para qué quiero más vida política si ahí “Los Verdes” se amotinan?”, bromeó.

Respecto a su afición por el béisbol, indicó que aún no la considera en sus planes debido a que dicha actividad le implicaría salir. Pero sí se tomará un tiempo para visitar a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en la capital del país:

“Solo la visita a la familia, cuando no esté Beatriz allá y este acá (CDMX) por su trabajo voy a venir a verla. Y esa va a ser la vida”, señaló.

Finalmente, López Obrador anunció que se encuentra preparando un libro con anécdotas que vivió en su sexenio, mismo que podría publicarse en los próximos meses.





