Al ser cuestionado sobre las personas desaparecidas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su gabinete y aseguró que su gobierno trabaja todos los días para atender el tema.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de diciembre en Palacio Nacional, la comunicadora Frida Guerrera mencionó al Presidente que “hay una deuda” con la sociedad: “Y las familias se quedaron esperando ese mensaje que a lo mejor usted, desde esta tribuna importante, les mandara; de verdad de consuelo, de ‘aquí estoy para todas y para todos’, como usted lo dice, ‘soy humanista’”.

“Para tu información, estamos todos los días trabajando por los que sufren, por los desaparecidos, todos los días, nada humano nos es ajeno (...) Vamos nosotros a seguir siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente, por humanismo, por convicciones que traemos desde hace muchísimos años y no vamos a cambiar (...)”, respondió López Obrador.

Lee también: No vamos a actuar de manera tramposa, dice AMLO sobre registro de personas desaparecidas

“Estamos trabajando todo el tiempo. No, no, no es cierto, eso que dices no es cierto, no es que sea yo el bueno y ellos sean los malos, no es así. Es mentira eso de que: ‘ es que el Presidente tiene muy buenas intenciones, pero los colaboradores, los que le ayudan no están haciendo su trabajo’. No es cierto eso, aquí es un equipo, todos trabajamos”, dijo López Obrador luego de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la comisionada nacional de búsqueda, Teresa Reyes Sahagún presentaran datos de las personas desaparecidas en México.

Lee también: Gobierno de México confunde Boeing con Boing y desata memes sobre Mexicana de Aviación