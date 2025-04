La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado alista un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de Zoé Robledo, director del IMSS y de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, para que den cuenta sobre el desbasto de medicamentos que persiste en este momento.

Alejandra Barrales, senadora por MC, consideró que es grave la confirmación del persistente desabasto de medicamentos en el país, y señaló que este problema, lejos de resolverse, se ha extendido a lo largo de un sexenio completo y continúa vigente en la actual administración.

En entrevista indicó que dicho este desabasto no solo representa un fallo administrativo, sino que tiene consecuencias directas en la vida de miles de personas.

“Detrás de estas omisiones existen vidas, seres humanos y familias que dependen del abasto de medicamentos”, apuntó.

Calificó de alarmante que se estén confirmando siete años continuos de fallas en el suministro de medicamentos.

En este contexto, hizo un llamado a que la Comisión de Salud del Senado considere la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios responsables, incluyendo al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Sí, a mí me parece que es muy importante que sí se vea al interior de la Comisión de Salud, por ejemplo, la posibilidad de llamar a comparecer a estos funcionarios, por lo pronto al del IMSS, probablemente el área de bienestar que también de alguna manera está vinculada a todo esto. Y me parece que es muy importante no perder de vista que además es preocupante que todo este asunto del desabasto se esté dando en el marco de esta reciente modificación, de esta reciente Ley de Adquisiciones”, argumentó.

Barrales Magdaleno, comentó su preocupación por la reciente modificación a esta Ley de Adquisiciones, que dijo fomenta la opacidad y dificulta la rendición de cuentas.

“Lo más lamentable es que no vamos a tener posibilidades de saber qué está pasando. Esta nueva ley lejos de ayudar, agrava la situación para las familias que dependen de estos medicamentos”, concluyó.

