La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Alejandra Barrales Magdaleno, convocó a los legisladores a derogar los últimos remanentes patriarcales que contiene el Código Civil Federal, redactado en la época del Maximato y que sigue regulando las relaciones familiares.

Subrayó que en México, a pesar de los avances en el marco jurídico de la igualdad de género, aún enfrentamos retos significativos.

Como ejemplo, advirtió que nunca más una mujer debe ser obligada a probar ingravidez para volver a contraer nupcias y, mucho menos a pedir permiso o no para recibir una herencia a la que tenga derecho.

La senadora propuso que se deroguen los artículos 158 y 1655 del Código Civil Federal porque “contienen obligaciones anacrónicas que están fuera de la realidad actual y que, además, vulneran los derechos humanos de las mujeres”.

Destacó que el artículo 158 de este Código establece que una mujer no puede contraer un nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días de su matrimonio anterior. El objetivo de este periodo de espera es confirmar que no está embarazada de su pareja anterior, “regulación que no se aplica para los hombres para poder contraer nuevamente nupcias”.

Barrales Magdaleno afirmó que es una regulación del pasado que implica una discriminación de género, porque asume que las mujeres necesitan un periodo de espera para garantizar que no están embarazadas del esposo anterior.

“A las mujeres no se les tiene que aplicar ningún tiempo de espera, no tienen por qué demostrar su situación de ingravidez para poder, si así lo deciden, volver a contraer nupcias”, enfatizó.

La legisladora de MC sostuvo que otra regulación anacrónica que debe ser derogada es el artículo 1655 del Código Civil Federal, en el que se establece que las mujeres necesitan autorización del marido para aceptar o repudiar una herencia que les corresponda, algo totalmente absurdo en la actualidad, puntualizó.

