La Secretaría de Educación Pública (SEP ) informó que, al cierre de la convocatoria 2025, el pasado 15 de abril, 272 mil 726 aspirantes a educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) realizaron su registro en la plataforma ¡Mi derecho, Mi lugar!

Las y los aspirantes concluyeron exitosamente su registro, seleccionando las opciones educativas de su interés. “Estas cifras reflejan el compromiso de las y los jóvenes con su futuro educativo y la confianza en este mecanismo que garantiza su derecho a continuar estudiando”, destacó la dependencia.

En un comunicado, explicó que ¡Mi derecho, Mi lugar! es la plataforma que sustituyó a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), un esquema que permaneció vigente durante muchos años y que era considerado discriminatorio e injusto, ya que condenaba a las y los jóvenes a definir su futuro profesional a partir de un examen.

Destacó que este examen inequitativo ya no será un requisito de ingreso para garantizar el acceso de las y los estudiantes de secundaria al nivel medio superior.

Informó que con cifras de la Subsecretaría de Educación Media Superior, del total de registros concluidos, 111 mil 339 aspirantes optaron por ingresar a instituciones de acceso directo; 37 mil 206 solicitaron ingreso únicamente al Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que requieren examen de admisión, y 124 mil 181 eligieron la modalidad mixta, que combina ambas opciones.

Destacó que los resultados del Proceso de Asignación 2025 estarán disponibles en la Gaceta Electrónica de Resultados a partir del martes 19 de agosto en el sitio www.miderechomilugar.gob.mx.

Mencionó que quienes optaron por opciones educativas del IPN y la UNAM podrán conocer el desempeño que tuvieron en el examen ingresando al portal oficial de en la plataforma ¡Mi derecho, Mi lugar! el día de publicación de resultados.

Añadió que en la Gaceta Electrónica de Resultados se informará también lugares y fechas para realizar la inscripción correspondiente en la institución educativa asignada, así como los documentos que les serán solicitados y los requisitos que deberán cumplir las y los aspirantes asignados.

Indicó también que las personas aspirantes asignadas que no cuenten con su certificado de educación básica o de educación secundaria expedido a más tardar el 16 de julio de 2025 o que no cumpla con los requisitos particulares que fija cada institución, según se informa en el instructivo del proceso, no podrán inscribirse en la opción educativa asignada.

em/bmc