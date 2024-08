El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó a las gubernaturas de Morena de complicidad con grupos delictivos, luego de que emitieran un respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el caso de Ismael "El Mayo" Zambada.

"Este comunicado confirma la total impunidad y complicidad generalizada de los gobiernos de Morena con los grupos delictivos. México merece vivir en paz, exigimos que acaben ya con los abrazos a criminales”, escribió Cortés en su cuenta de X.

Este comunicado confirma la total impunidad y complicidad generalizada de los gobiernos de morena con los grupos delictivos.



México merece vivir en paz, exigimos que acaben ya con los abrazos a criminales. pic.twitter.com/1eXYb2HgDl — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 12, 2024

La declaración se produce después de la reciente defensa que los gobernadores y la dirigencia nacional de Morena ofrecieron al gobernador Rubén Rocha Moya. Los mandatarios de Morena rechazaron categóricamente las acusaciones realizadas por la defensa legal de "El Mayo" Zambada, y respaldaron al gobernador ante lo que consideran “una campaña de mentiras y estigmatización”.

Lee también "Así como me denunció, responda"; circula nuevo video de pleito del cónsul adscrito en Shanghái, Leopoldo Michel

Los mandatarios de Morena enfatizaron que la situación había sido aclarada por Rocha Moya y rechazaron las acusaciones como infundadas. También hicieron un llamado a cesar la estigmatización del estado de Sinaloa.

Además, destacaron la trayectoria del gobernador Rocha Moya, pues aseguraron que ha demostrado un respeto irrestricto a la ley y ha actuado siempre bajo los principios de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul