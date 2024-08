El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, el “acto de congruencia y de mucho valor civil” por pronunciarse y pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén y por la supuesta reunión que tendría con Ismael “El Mayo” Zambada.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que tras el arresto de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la FGR comenzó a investigar.

“Desde que se dan estos hechos empieza la Fiscalía General a investigar sobre los sucedido y se pide información al gobierno de Estados Unidos, según me informa la Fiscalía”, señaló.

Hay información que ha enviado el gobierno estadounidense, incluso ya se llevó a cabo una inspección autorizada por Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión y ya la FGR está avanzando, añadió.

En el Salón Tesorería, López Obrador contó que antes de expresarse en público sobre el hecho en un evento en Sinaloa, el gobernador Rocha Moya lo consultó para hablar del tema.

“Él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia y de mucho valor civil. Además es su responsabilidad que el mismo día que sale la carta o que se da a conocer la carta, nosotros estábamos allá en un acto que estaba programado y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba.

“Que estaba consciente, que no era nada más invocarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, involucrar a ‘ya saben quién’ y seguir con la misma campaña de narcopresidente”, comentó López Obrador al lanzarse contra las periodistas Anabel Hernández y Dolia Estévez.

“Va a ser la Fiscalía la que va a darle seguimiento a este asunto”, dijo el Presidente al respaldar que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, vaya a estar informando porque “eso va a ayudar mucho”.

Recomendó respetuosamente a la FGR “que se esté informando lo más pronto posible, de manera periódica, que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos porque todavía no se tiene toda la información”.

“El que nada debe, nada teme”, expresó.

Agregó que aún no hay una evidencia sólida y no hay que hacer conjeturas, “pero sí ya la Fiscalía habla que el avión salió de los alrededores de Culiacán”.

El embajador es un profesional, nos ha tratado con respeto “pero intervienen muchos intereses”, apuntó luego que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, informó el viernes pasado que “El Mayo” fue llevado contra su voluntad a territorio estadounidense y Guzmán López se entregó.

