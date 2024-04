La diputada panista María Elena Pérez-Jaen negó que haya participado en la asignación de los contratos a la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, cuando se desempeñó como comisionada del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), como afirmó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

"Yo no tenía el gusto de conocer a la señora Xóchitl Gálvez en 2014, y que me lo pruebe, porque el que acusa tiene la obligación de probar. Otra mentira, yo terminé mi encargo como comisionada del IFAI el 13 de mayo de 2014, y la transformación del entonces IFAI, de organismo descentralizado no sectorizado a organismo constitucional autónomo, se dio el 7 de febrero de 2014”, explicó en conferencia de prensa.

Añadió que como comisionada del IFAI no tenía la facultad de asignar contrataciones, y sus funciones se limitaban a resolver solicitudes de revisión. Y las contrataciones se realizaban a través de la plataforma Compranet.

"Los integrantes del pleno, los cinco comisionados, no interveníamos en los procesos de contratación y centrábamos nuestras funciones en la resolución de recursos revisión. Quiero aclarar que el entonces IFAI realizaba sus contrataciones a través de Compranet, a fin de garantizar la participación de todos los proveedores que se encontraban registrados en esa plataforma, éramos parte de la Administración Pública Federal, no como lo que lo que hoy es el INAI, que es un órgano constitucional autónomo", expresó.

Además, afirmó que Mario Delgado mintió en sus aseveraciones, y exigió que el dirigente de Morena presente pruebas de sus dichos.

"Como suele ser su costumbre, el señor Mario Delgado miente al afirmar que existe alguna irregularidad en la asignación del contrato, y más aún al decir que yo tuve alguna intervención en la asignación de esos dos contratos. Que me lo demuestre ese cobarde, es un cobarde Mario Delgado, y mentiroso", subrayó.

Y en respuesta, acusó que Mario Delgado firmó contratos para la Línea 12 del Metro, por 16 años cuando fue secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal.

"Convenientemente, olvida este cobarde, mentiroso, que él cuando fue secretario de finanzas del entonces Distrito Federal, decidió arrendar a la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 30 convoyes de la línea 12 del Metro, con un contrato por 16 años, de 2010 a 2026, con un costo de más de 30 mil millones de pesos”, detalló.

