Más Información

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB; barrieron a los Charros de Jalisco

Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB; barrieron a los Charros de Jalisco

Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

Elementos de la Secretaría de Marina (), Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Estatal Preventiva de destruyeron equipo táctico.

Así como material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados en Culiacán, mientras que, en San Ignacio, inhabilitaron un campamento perteneciente a la delincuencia organizada.

Durante recorridos terrestres en caminos, los elementos encontraron: cinco prendas tipo militar, un chaleco y cinturón táctico, cajas de plástico con material para elaboración de artefactos explosivos improvisados.

Lee también

También, 124 espoletas de PVC, 84 coples de metal, 60 coples de PVC, 31 coples de PVC con cinta masking, 214 cintas con clavos, 63 tapones, 13 cintas color blancas, 16 botes de pegamento para PVC y 31 cintas negras.

En el lugar donde fueron ubicados estos indicios, el personal naval realizó la destrucción del material y equipo.

En otro hecho, en Tolasa y El Chaco, municipio de San Ignacio, los navales tras recibir una agresión, localizaron y desmantelaron una bodega, la cual era utilizada como campamento por la .

El Gobierno federal reiteró su compromiso de salvaguardar el patrimonio e integridad de la sociedad.

Marina inhabilita bodega del crimen organizado en Sinaloa y destruye material para elaborar explosivos. Foto: Especial
Marina inhabilita bodega del crimen organizado en Sinaloa y destruye material para elaborar explosivos. Foto: Especial
Marina inhabilita bodega del crimen organizado en Sinaloa y destruye material para elaborar explosivos. Foto: Especial
Marina inhabilita bodega del crimen organizado en Sinaloa y destruye material para elaborar explosivos. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses