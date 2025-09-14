Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa destruyeron equipo táctico.

Así como material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados en Culiacán, mientras que, en San Ignacio, inhabilitaron un campamento perteneciente a la delincuencia organizada.

Durante recorridos terrestres en caminos, los elementos encontraron: cinco prendas tipo militar, un chaleco y cinturón táctico, cajas de plástico con material para elaboración de artefactos explosivos improvisados.

Lee también Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

También, 124 espoletas de PVC, 84 coples de metal, 60 coples de PVC, 31 coples de PVC con cinta masking, 214 cintas con clavos, 63 tapones, 13 cintas color blancas, 16 botes de pegamento para PVC y 31 cintas negras.

En el lugar donde fueron ubicados estos indicios, el personal naval realizó la destrucción del material y equipo.

En otro hecho, en Tolasa y El Chaco, municipio de San Ignacio, los navales tras recibir una agresión, localizaron y desmantelaron una bodega, la cual era utilizada como campamento por la delincuencia organizada.

El Gobierno federal reiteró su compromiso de salvaguardar el patrimonio e integridad de la sociedad.

Marina inhabilita bodega del crimen organizado en Sinaloa y destruye material para elaborar explosivos. Foto: Especial

Marina inhabilita bodega del crimen organizado en Sinaloa y destruye material para elaborar explosivos. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em