, diputada federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recibió el Premio Alianza de Líderes Mundiales (ALMA), otorgado por parte de la Asociación de Municipios de México (AMMAC) a 100 personas líderes mexicanos.

La ceremonia se llevó a cabo en un hotel de la (CDMX) la noche de este viernes, donde participaron en una cena de gala los 100 líderes premiados en la política, la industria del entretenimiento y empresarial.

María Teresa Ealy Ortiz. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Al recibi dicho galardón, Ealy Ortiz dedicó su lucha a las mujeres de México, a quienes les recordó que “siempre van a contar con ella como legisladora y como mujer”.

Otros líderes reconocidos por la AMMAC fueron Santiago Nieto Castillo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Romina Contreras Carrasco, alcaldesa de Huixquilucan; y actores como Alejandro Tomasi y Lourdes Munguía.

