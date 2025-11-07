María Teresa Ealy, diputada federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recibió el Premio Alianza de Líderes Mundiales (ALMA), otorgado por parte de la Asociación de Municipios de México (AMMAC) a 100 personas líderes mexicanos.

La ceremonia se llevó a cabo en un hotel de la Ciudad de México (CDMX) la noche de este viernes, donde participaron en una cena de gala los 100 líderes premiados en la política, la industria del entretenimiento y empresarial.

María Teresa Ealy Ortiz. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Al recibi dicho galardón, Ealy Ortiz dedicó su lucha a las mujeres de México, a quienes les recordó que “siempre van a contar con ella como legisladora y como mujer”.

Otros líderes reconocidos por la AMMAC fueron Santiago Nieto Castillo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Romina Contreras Carrasco, alcaldesa de Huixquilucan; y actores como Alejandro Tomasi y Lourdes Munguía.

