Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Este viernes, Morena realizó la instalación del Consejo Consultivo Nacional, integrado por 76 personas de distintas áreas y especialidades con el objetivo de consolidar el proyecto del movimiento.

Consiste en un órgano colegiado de reflexión y orientación estratégica que promoverá la deliberación colectiva y el diseño participativo del Plan de Acción 2025-2027 del Partido.

En la lista aparecen figuras de la literatura como la escritora Elena Poniatowska y la también escritura Laura Esquivel; Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica; actores como Ari Telch.

Lee también INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Se instalo el Consejo Consultivo Nacional, integrado por 76 personas de distintas áreas y especialidades (07/11/2025). Foto: Especial

También destacan el representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas; Pablo Gómez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; Alejandra Frausto, secretaría de Turismo de la Ciudad de México; el filósofo Armando Bartra y el productor Epigmenio Ibarra.

En la lista aparecen la empresaria y exdiputada Patricia Armendáriz; el coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez y Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena.

El Consejo, que es un órgano auxiliar del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sesionará tres veces al año: en marzo, julio y noviembre. Todos los integrantes tendrán voz y voto.

Está conformado por al menos seis grupos de trabajo temáticos alineados con los principios del movimiento, con el objetivo de definir acciones, recomendaciones y estrategias del partido en su área y presentarlas al pleno para su discusión y aprobación colectiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc