María Luisa Aguilar Rodríguez asumió la dirección del Centro Prodh en un contexto de profunda desconfianza hacia las organizaciones de la sociedad civil, producto del discurso estigmatizante de la administración federal pasada, por este motivo, dijo, su principal reto será reconstruir la legitimidad del espacio frente a la desacreditación.

Además de fortalecer el rol crítico y propositivo del organismo que dirige en un entorno donde persiste el cierre institucional a la crítica, la primera mujer en liderar el Centro dará prioridad a la agenda de justicia y derechos humanos en temas urgentes como la crisis de desapariciones, la impunidad estructural, particularmente en las Fiscalías, y el control civil sobre las Fuerzas Armadas, y una postura firme ante el debilitamiento del Estado de derecho en el país con la desaparición de organismos de rendición de cuentas.

En entrevista con EL UNIVERSAL adelantó que reforzará los enfoques de género ya existentes al visibilizar los impactos diferenciados de las violaciones a derechos humanos en mujeres, especialmente en desapariciones, tortura y criminalización.

“(Su llegada a la dirección) es un reconocimiento a todas las mujeres defensoras que han pasado por esta institución y que han construido lo que es, que es parte de una historia de cerca de cuatro décadas, donde mucha de esa labor se hizo a manos de abogadas, de antropólogas, de comunicólogas de múltiples contextos y disciplinas que en mayor o menor medida tenían un reconocimiento por su labor, pero que fueron quienes construyeron esta institución.

“También es un reconocimiento de las múltiples mujeres que han puesto la confianza en una organización como el Centro Prodh y cuyas vidas nos han permitido ver de manera distinta las violencias a las que fueron sujetas”, dijo.

P: El sexenio pasado el Centro Prodh fue blanco de muchos ataques desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo va esa relación? ¿Cómo recibes el Centro Prodh?

R: La administración pasada el Centro Prodh fue una de las organizaciones frente a las que hubo mayor discurso y deslegitimación del trabajo. Me parece que lamentablemente no hemos terminado de ver cuál es el impacto de esos mensajes de manera directa al Centro, pero yo diría que también en contra del espacio cívico y de las organizaciones de la sociedad civil es más amplio.

Para nosotros siempre ha sido clave tener una posición muy clara, muy firme, muy crítica sobre lo que es necesario modificarse para poder garantizar que se cumplan y tengan vigencia los derechos humanos para las personas que vienen aquí a buscar asesoría, pero también somos muy claros de que hay que acompañar esa crítica con propuestas y siempre el Centro Prodh ha estado abierto a hacerlas.

Así lo hicimos en el sexenio pasado y fue una decisión desde la Tribuna Presidencial hacer campaña denostando el trabajo que hacen por las organizaciones de la sociedad civil, lideradas siempre por la voluntad de las víctimas que acompañamos.

En esta administración, hay que reconocerlo, no hay un discurso desde la Tribuna Presidencial en contra de las organizaciones de la sociedad civil.

Siempre es necesario, en un país que tiene una violencia tan exacerbada y donde además activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas tienen un riesgo particular por la labor que hacen, tener mensajes más fuertes de reconocimiento a la labor y lamentablemente eso no lo hemos visto no solo de parte de la titular del Poder Ejecutivo sino también de las y los funcionarios que están a cargo de las agendas de derechos humanos y sería relevante tenerlo.

Nos parece que el cierre o la falta de apertura a la crítica que hemos visto replicada en esta administración frente a la crítica al poder judicial o a la reforma del poder judicial, a la consolidación del poder del ejército con las nuevas reformas a la Guardia Nacional, al cierre o la eliminación de organismos públicos y autónomos de transparencia y garantes de derechos humanos, es lamentablemente pues cada vez hay un espacio más acotado para el trabajo de las personas defensoras, que es un espacio que se debe defender porque es vital para las democracias.

P: ¿Cuáles son tus previsiones, para los próximos años de tu dirección, sobre la relación del gobierno con el Centro?, ¿cuáles son los temas urgentes a tratar o de prioridad?

R: Sin duda la agenda de derechos humanos en México se ha visto muy debilitada en los últimos años, tanto que se ha buscado no reconocer que hay una crisis todavía latente en materia de derechos humanos, yo diría principalmente de derechos civiles y políticos.

No hay que demeritar ni dejar de lado la relevancia que han tenido algunas acciones de la administración pasada y de la administración actual en materia de desigualdad, en materia de reducción de pobreza, las propias reformas que se han consolidado a la par del llamado Plan C en materia de igualdad sustantiva, el impulsar agendas específicas para evitar que haya más violencia contra las mujeres, que haya una agenda más progresista en temas de derechos de las mujeres, nos parece que son relevantes, pero en temas de derechos civiles y políticos, en la agenda de seguridad y justicia, como bien lo mencionas, el Centro Prodh ha sido muy claro en decir que hay todavía muchos rezagos y todavía muchas acciones por abordar de parte del Estado.

Mencionaré algunos temas: el primero es todo lo que está relacionado con la crisis de violencia y específicamente la agenda de desapariciones en México; el otro diría que está relacionado con la impunidad, que es clave y, desde el Centro no creemos que la reforma al Poder Judicial vaya a modificar el alto índice de impunidad que hay en el país.

También el tema de los controles a las Fuerzas Armadas es un tema central en la agenda de derechos humanos que no podemos dejar de lado, que no es una cosa menor y se está viendo a México cada vez más como un país donde la democracia está perdiendo parte de sus principios, donde se está erosionando el tema particular del poder de las Fuerzas Armadas es clave.

Y hay otros dos temas centrales que no son en particular los temas en los que el Centro Prodh tiene un trabajo más profundo, pero que conocemos bien por el trabajo que hemos hecho a lo largo de los 36 años. Uno es la agenda de inmigración y la crisis climática que requieren de una acción más amplia del Estado.

P: Como la primera mujer que dirige Centro Prodh, ¿vas a dar prioridad a temas de género?

R: Las mujeres siempre han sido algo específico y particular en los temas que abordamos. Para nosotros siempre es relevante escuchar a quienes llegan a nuestras oficinas, documentar los casos de tortura sexual, hacer un análisis distinto de cómo las mujeres que son detenidas y privadas de su libertad y tienen impactos diferenciados en la forma en la que son torturadas, en la forma en la que enfrentan sus procesos penales, en la forma en la que son juzgadas por contextos de estereotipos y diría que ese tema para nosotras, para quienes construimos el Centro PROD, debe de seguir siendo relevante sobre todo el ver cuáles son los impactos diferenciados de las violaciones graves a derechos humanos que se cometen en el país, en particular en contra de mujeres o que tienen un impacto diferenciado en mujeres.

El otro es el tema de desapariciones. Las desapariciones de mujeres siempre tienen un contexto distinto y ese es un tema también central para nosotros, aunado a los impactos que tienen también las violaciones graves a derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad en contra de mujeres.

P: Eres parte de la ola de mujeres que llegan a puestos que históricamente eran relegados para nosotras, ¿qué impacto tiene tu llegada? Ya que el Centro Prodh es una organización de las más importantes en defensa de derechos humanos, no solo en México, sino en el mundo.

R: Yo espero que la noticia venga acompañada de la posibilidad de que más mujeres se encuentren en el trabajo de defensa de derechos humanos, la posibilidad de sumarse a causas justas como las que acompañamos en el Centro.

También me gustaría que fuera visto como un reconocimiento a todas las mujeres defensoras que han pasado por esta institución y que han construido lo que es, que es parte de una historia de cerca de cuatro décadas, donde mucha de esa labor se hizo a manos de abogadas, de antropólogas, de comunicólogas de múltiples contextos y disciplinas que en mayor o menor medida tenían un reconocimiento por su labor, pero que fueron quienes construyeron esta institución.

La otra cosa que es central es un reconocimiento de las múltiples mujeres que han puesto la confianza en una organización como el Centro Prodh y cuyas causas, y vidas, nos han permitido ver de manera distinta las violencias a las que fueron sujetas. Así hemos ido cambiando la forma en la que documentamos los casos de tortura, contra mujeres, la forma en la que vemos la colectividad y la organizatividad de los colectivos y son ellas quienes también nos han enseñado cómo hacerlo en estos años.

