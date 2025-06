Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres buscadoras de Sonora, insistirá a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) que atienda las observaciones sobre las reformas legales que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desaparición de personas.

En su segunda mesa de trabajo con la Segob sobre el tema, Flores Armenta manifestó que los colectivos que ella representa ya no buscan la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes, dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), como lo habían manifestado, pues la titular ya se acercó a ellas y mostró apertura al diálogo.

Así lo dijo la rastreadora esta tarde tras su llegada al Palacio de Cobián, en Bucareli, donde sostiene una reunión con la secretaria de gobernación, la titular actual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, la dirigente de la CNB, Teresa Reyes y otras buscadoras de Jalisco, Sonora y Durango.

Lee también Sheinbaum es invitada al G7, pero México no pertenece a este grupo; aquí te explicamos la razón

“Esperemos que todo lo que solicitamos hace dos meses sea de verdad, que hagan algo por lo que luchamos, que es búsqueda, investigación y localización de nuestros desaparecidos. Están aplicando reformas, vamos a ver si es algo que nos compete apoyar para que se le agregue algo que necesitamos. Hay muchas peticiones, no podría ahorita explicarles realmente cuáles", pidió.

“Ya tenemos un acercamiento con ella (la titular de la CNB), ya no solicitamos la renuncia de nadie, solicitamos que todos los que están en sus puestos de gobierno hagan su trabajo. La exigencia mía es la búsqueda, investigación y localización de mis desaparecidos, es todo lo que quiero y esa reforma que está hablando la Presidenta tiene que tener modificaciones, porque no es justo lo que estamos viviendo y todavía querer reformar las mismas leyes no. Ya hay leyes, hay que aplicarlas nada más”, dijo a medios de comunicación.

El pasado 11 de abril, en el primer encuentro de diálogo entre la buscadora y la titular de la Segob, Flores Armenta criticó la falta de atención en administraciones anteriores y pidió cercanía y presencia de la CNB, la CEAV y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Lee también Vinculan a proceso a Irene Olea, exalcaldesa en Puebla; es acusada de intimidación de testigos

Madres buscadoras reprocharon al gobierno federal las falsas promesas y la falta de soluciones a la crisis de desapariciones que sufre el país. Foto: de Yaretzy M. Osnaya. EL UNIVERSAL

“Jamás nos habían recibido (las autoridades federales), siempre nos cerraron la puerta en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es la primera mesa de diálogo con autoridades federales a la que me invitan, desde que desapareció mi hijo, hace 10 años. Hoy espero que las cosas cambien”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc