El senador Manuel Añorve Baños denunció que las autoridades de salud del gobierno de Morena serán las responsables de que en nuestro país la crisis por brotes de sarampión sean la causa de que esta enfermedad se convierta en una nueva epidemia.

Señaló que esta enfermedad contagiosa se logró controlar desde los gobiernos priistas, sin embargo, advirtió que desde el sexenio pasado se dejó de vacunar a las y los mexicanos, especialmente a menores de edad, en una acción tan irresponsable que se han empezado a registrar alarmantes brotes en todo el país.

“Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dejó de vacunar de forma irresponsable, cancelaron semanas de vacunación y bajaron la cobertura infantil hasta el 60% cuando en México, en tiempos del PRI, se protegía más del 90% de niñas y niños. El resultado es brutal: más de siete mil contagios a nivel nacional”, comentó.

Denunció que con Morena otra vez esta enfermedad está fuera de control por negligencia de las autoridades de salud, poniendo en riesgo la vida de millones de ciudadanos y condenando a México a la posibilidad de perder la certificación de país libre de sarampión que el PRI consiguió durante sus gobiernos.

En un comunicado, Añorve Baños advirtió que los contagios están de regreso y el gobierno federal intenta contener el daño, pero el brote ya está aquí. “Estamos hablando de la salud de tus hijos y tu familia. Vacúnate, pero no olvides quién te dejó de proteger”.

