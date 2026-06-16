Magistradas y magistrados electorales locales pidieron a la Cámara de Diputados mantener el diseño actual de los tribunales en México.

Durante una mesa de diálogo, en la cual congresistas y magistrados analizaron los marcos normativos, el presidente del Consejo Directivo General de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales, Vladimir Gómez Anduro, sostuvo que la justicia electoral es el primer muro de contención que permite las disputas por el poder político.

“Nuestros tribunales, la justicia electoral local, contiene el 95.5 por ciento de los asuntos que se resuelven en esta materia; ese primer muro de contención del que estamos hablando debe ser el muro más sólido de cara a las próximas elecciones que ya están en puerta y a las elecciones judiciales del 2028”, indicó.

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El también magistrado del tribunal estatal de Sonora, externó su preocupación acerca de la designación de las magistraturas, debido a que del 2000 al 2025 se generó una serie de litigiosidad al interior de los tribunales electorales locales, que generaba inestabilidad e incertidumbre, por lo que fue acertado el pasar la elección judicial al 2028; “sin embargo, el marco jurídico actual todavía requiere de muchos ajustes, se tiene que revisar la armonización legislativa que se hicieron en algunos estados, y muchos tribunales siguen trabajando bajo condiciones financieras complicadas”.

Magali Anabel Arellano Córdova, presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Chiapas, explicó que la gran reforma judicial ha trazado una ruta clara de democratización para las judicaturas ordinarias del país, de cara al 2028.

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Por ello, agregó, “hoy vienen a dar continuidad a la agenda de reformas que la asociación ha presentado anteriormente, pues el federalismo judicial requiere que la legislación federal fije bases generales de certeza y directrices claras de estabilidad institucional”.

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Consideró indispensable salvaguardar el diseño constitucional vigente de los tribunales electorales locales como organismos autónomos, manteniendo el mecanismo de designación de sus magistraturas a cargo del Senado de la República.

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“Esa especialización orgánica garantiza su imparcialidad ante las fuerzas de poderes estatales, convirtiéndose en el pilar que equilibra y da certeza a la democracia en las entidades”, aseguró.

Resaltó que la naturaleza de la elección judicial implicará retos inéditos de equidad y el surgimiento de litigiosidades atípicas de plataformas digitales, donde proponen mantener una política de tolerancia cero a la violencia de género. “Construyamos juntos las reglas que garanticen la certeza, la paridad y la paz constitucional de los procesos locales en el 2028”.

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En el encuentro estuvieron presentes magistradas y magistrados de 20 estados del país, además de los diputados Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Víctor Hugo Lobo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que dicho encuentro tiene el fin de mantener una relación institucional entre los magistrados y la Cámara de Diputados “para que conozcamos todas las inquietudes que tienen los tribunales locales electorales”.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, organizador del foro, dijo que el objetivo fue “generar una conversación abierta sobre los retos actuales de la justicia electoral, el fortalecimiento institucional y la consolidación de la democracia mexicana desde una perspectiva de colaboración y respeto entre instituciones”.

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