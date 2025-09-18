Ceci Flores, junto a otras madres buscadoras, localizaron 31 cuerpos sepultados de forma clandestina en el panteón de San Sebastián, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

En redes sociales, compartió fotografías de los familiares de personas desaparecidas que acudieron al lugar para hacer una búsqueda.

"Nadie podría imaginar que en un panteón estaría sepultando clandestinamente a nuestros desaparecidos", denunció en su cuenta de X.

El pasado 14 de septiembre, Ceci Flores reportó que ella y sus compañeras localizaron tres cuerpos de personas que fueron sepultadas, pero que acuerdo con su experiencia, tenían poco de haber muerto.

"No sé cómo explicarlo pero hasta la tierra estaba triste de encubrir tanto dolor, verlos abrazados como si quisieran protegerse y con la cara cubierta de cinta para no dejarlos ver su destino de frente", dijo.

Ceci Flores se lanza contra Hernán Bermúdez

"Ni 10 vidas le alcanzarían para pagar todo el dolor que provocó", expresó Ceci Flores, luego que se dio a conocer que fue detenido el líder de "La Barredora", Hernán Bermúdez, en Paraguay.

Acusó que no sólo fundó un cártel sino que es responsable de "cada muerte, de cada familia destruida, de cada hijo decapitado, de cada víctima abandonada, de cada emprendedor que perdió su sueño por la extorsion", reclamó la integrante de Madres Buscadoras de Sonora.

