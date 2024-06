El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que fue en febrero de este año que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició “su venganza”, una pesquisa desde la Unidad de Investigación Financiera (UIF) contra él, contra su esposa Berenice Yaber, y contra Víctor Trujillo Brozo, inmediatamente después de haber publicado los reportajes “más escandalosos” sobre una presunta red de corrupción de enriquecimiento ilícito operada por sus hijos Andy y Bobby López Beltrán, y sus amigos, entre ellos, Amílcar Olan.

“Yo me estoy preparando para lo peor, no sé hasta dónde es capaz de llegar este Presidente. No tengo la menor duda que tiene un odio muy particular hacia mi persona. López Obrador no está en el ocaso, por el contrario, tiene mucho poder y un enorme apetito de venganza”, acusó en entrevista con David Aponte, director general Editorial de EL UNIVERSAL; Maite Azuela y Héctor de Mauleón, en Con los de Casa.

La investigación de la UIF de la Secretaría de Hacienda se centró también en dos empresas de LatinUS: Media Radio y LatinUS Media MX Hub, que de acuerdo con el periodista, ya habían sido revisadas en febrero, cuando se reveló el video de Pío López Obrador, hermano del Mandatario federal, recibiendo dinero, pero tras el triunfo de Morena en las elecciones del 2 de junio, volvieron a solicitar información.

Lee también: “Hay un límite”: AMLO defiende a sus hijos por columna de Loret de Mola, y el periodista responde

Para Loret de Mola, la “arrolladora” victoria del partido oficialista le otorgó más poder al Presidente y lo denunció de “querer destruir los contrapesos, destruir al Poder Judicial, a la prensa” y quiere empezar con él y sus colaboradores, porque es a “quien más odia”.

De acuerdo con la consultora SPIN, dirigida por Luis Estrada, el nombre de Carlos Loret de Mola ha sido mencionado 690 veces en mil 368 mañaneras, un promedio de dos veces por semana.

Loret de Mola explicó que la primera vez que escuchó su nombre en boca de López Obrador de “manera absolutamente calumniosa, injuriosa, insultando, agraviando, agrediendo y usando todo su poder”, se escandalizó; sin embargo, con el paso del tiempo esto se “normalizó”.

Este ataque abierto se ha convertido en un peligro para él y su familia, porque el Presidente “reveló” los presuntos ingresos del periodista poniéndolo en una situación de vulnerabilidad frente a la delincuencia “en un país en donde te secuestran por cinco mil pesos”.

Lee también: “Ya no existe la censura oficial”, dice Elizabeth García Vilchis a Loret de Mola

El reclamo que hizo el periodista al Mandatario federal es que nunca lo ha insultado ni calumniado: “Lo que hemos hecho es presentar reportajes con documentos y grabaciones. López Obrador nunca ha dicho ‘esa grabación es falsa’; ‘mi hijo no vive en esa casa’; ‘ese señor no es amigo de mis hijos’, nunca ha desmentido la esencia de los reportajes”, dijo Loret de Mola.

Lo más grave en esta normalización es que se trata de un periodista “frente al presidente de uno de los países más poderosos del mundo, que tiene 130 millones de habitantes, que tiene un presupuesto de 9 billones de pesos, que tiene medio millón de soldados de los que es Comandante Supremo, que tiene a la UIF, que tiene al SAT, que tiene la Fiscalía General de la República, que tiene mayoría en las Cámaras, ahora con mayoría calificada. Es un hombre inmensamente poderoso, es incomparable el poder que tiene contra el de un periodista, por más que sea respaldado como es mi caso”, acusó Loret de Mola.

Agradeció a EL UNIVERSAL, así como a todos sus compañeros y medios de comunicación que lo han apoyado.

Esto, para Loret de Mola, es contradictorio al discurso del Presidente, quien celebró la reciente liberación de Julian Assange, periodista, activista y fundador de WikiLeaks, un sitio dedicado a publicar información clasificada como secreto de Estado y denunciar graves violaciones a los derechos humanos.

Loret de Mola afirmó que esto no hubiera pasado si él y su equipo en LatinUS no hubieran revelado “los videos de los dos hermanos de López Obrador [José Ramiro y Martín Jesús] recibiendo dinero, la Casa Gris de su hijo José Ramón, los contratos de la prima Felipa, los videos de su secretario particular Alejandro Esquer Verdugo llevando dinero, y los audios y contratos de Andy y Bobby López traficando influencias”, argumentó.

Lee también: Diputados locales del PAN ofrecen respaldo y orientación jurídica a Loret de Mola ante investigación de la UIF

El cronista Héctor de Mauleón explicó que esta no es la primera vez que un Presidente “acosa” a la prensa; en su momento, Luis Echeverría “dio un golpe contra Excélsior” en venganza por las críticas a su gobierno. A su sucesor, José López Portillo, se le atribuye la famosa frase: “No pago para que me peguen”.

“Yo no recuerdo un nivel de acoso de un presidente contra un periodista como al que [Carlos] Loret [de Mola] ha sido sometido por parte de López Obrador, a él sólo le quedan 100 días de gestión, y en los casos de mandatarios autoritarios como él, la historia ha registrado que suelen ser los días más peligrosos”, puntualizó De Mauleón.

Carlos Loret de Mola cuestionó si éste será el método que utilizará la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, contra el periodismo en México: “¿Qué va a decir de esto la nueva presidenta’, porque hasta ahora a pesar de que el tema ha estado circulando ampliamente no ha dicho una sola palabra, ¿avala este tipo de acciones?, ¿le parece correcto que la UIF, en vez de estar investigando a los corruptos investigue a los que denunciamos y exhibimos a los corruptos?

“Lo que López Obrador ha hecho en su sexenio es usarme como un ejemplo, un ejemplo de ‘miren lo que hago a Loret, si ustedes van por ahí, eso les va a pasar’, y lo que empezó conmigo ha sucedido con otros periodistas, si tú haces una crítica, sabes que te va a pasar lo que me ha pasado a mí y en la medida en que esa crítica se vuelve una revelación más profunda y comprometedora, la escala sube. Lo que quiere al atacarme es quitar el reflector de los temas de fondo”, declaró Loret de Mola.

Además, aseguró que varios medios se han alineado con el poder y lo están haciendo también con la “próxima presidenta”.

Loret de Mola sostuvo que López Obrador es consciente de lo que está haciendo y dio un ejemplo: “En la mañanera alguien le dijo: ‘Usted ha agredido 46 veces al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín’, con una soberbia respondió: ‘Pues que sea una más porque hay va la de ahorita. Es decir, es un presidente absolutamente consciente de que lo que hace forma parte de una estrategia de intimidación contra los periodistas, contra defensores los derechos humanos, contra las feministas”, subrayó.

Lee también: Loret de Mola reacciona a investigación de la UIF contra él, su esposa y Brozo

“Seguir dando la pelea, sí, el costo es muy caro, ha habido semanas durísimas, el Presidente quiere desaparecer LatinUS, quiere callarnos la boca a los periodistas”, denuncia Loret de Mola.

Al periodista le preocupa que los mecanismos de defensa dispuestos para su protección y de cualquier compañero se “desmoran” frente a un ataque del poder.

Maite Azuela le pidió a Loret de Mola que explicara lo que la UIF está haciendo en las cuentas de LatinUS. “El que nada debe nada teme, pero pocos entendemos la sábana que tiene la Unidad Financiera, qué seguimiento tienen de LatinUS, de dónde dicen que vienen los ingresos o de qué se les puede acusar.

“A ver, el Presidente me odia desde hace años. Conforme sacamos lo de Pío y luego cuando la Casa Gris, cuando la Casa Gris de José Ramón, antes todavía de lo de los otros hijos, ya fue una agresión abierta, guerra abierta del Presidente contra nosotros. No se imaginan toda la revisada que ya me pusieron a mí, ya me pusieron de cabeza, ya me sacudieron, ya buscaron en todos los bolsillos. Sí, a mí me revisa la UIF, encontraron lo que gano”, respondió Loret de Mola.

Ahora, el temor de Loret de Mola es que al “no haber contrapesos” y que pase la reforma judicial, no importara que no deba nada porque “un juez que el Presidente tiene en la bolsa falle en mi contra, el magistrado que el Presidente tiene en la bolsa falla en mi contra, y la Suprema Corte, que va a ser de nueve, fallen en contra”.

Acusó a López Obrador de nombrarlo como el “periodista multimillonario”, pero no ha presentado ninguna prueba en su contra y “en un gobierno en el que las pruebas no son importantes se puede acusar a cualquiera”.

También criticó a Pablo Gómez, titular de la UIF, quien fue líder del 68 por lo que es una “derrota histórica para la izquierda” que un luchador social esté ejecutando la persecución contra la libertad de expresión.

Finalmente, el periodista aseguró que “si quieren revisar a LatinUS, van a encontrar los ingresos normales de cualquier medio de comunicación, no van a encontrar dinero de un narcotráficante, y meto las manos por Víctor Trujillo. Que hayan incluido a mi esposa se me hace una bajeza, ella es una persona privada, economista del ITAM. Demuestra que quiere golpear para doblarte”, dijo Loret de Mola.

Pero “les voy a preparar una paella junto a un vinito a la salud del régimen saliente”, añadió.