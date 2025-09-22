Tras operativo del Gabinete de Seguridad, localizan en Jojutla, Morelos, a cuatro menores desaparecidos en Acapulco

El Gabinete de Seguridad informó que, después de que cuatro hermanos fueron reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero, los menores de edad fueron localizados en Jojutla, Morelos, este lunes 22 de septiembre.

“Gracias a labores de investigación de campo e inteligencia, los menores fueron localizados en Jojutla, Morelos, donde, en colaboración con la Fiscalía de Morelos, se realizan las indagatorias y gestiones necesarias para su protección”, detalló en un comunicado.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, de manera inmediata se realizaron trámites de colaboración interinstitucional con la fiscalía morelense para el resguardo de los cuatro menores de edad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para que sean puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas de la Fiscalía de Guerrero.

En las acciones de búsqueda, detalló, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

El pasado domingo 21 de septiembre se informó que cuatro menores de edad, todos hermanos, desaparecieron en el poblado El 30, en la zona rural de Acapulco.

Según las fichas de búsqueda, los cuatro hermanos fueron vistos por última vez el miércoles 17 de septiembre, cuando estaban bañándose en el río del poblado El 30.

