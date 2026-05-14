Cancún, Q. Roo.- Al realizarse el Simposio Internacional de Libertad Religiosa que reúne a distintos líderes religiosos, se hizo un llamado a la paz y a hacer frente a distintos temas como la inseguridad.

Mario Escalera Villanueva, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), señaló que todas las personas creyentes tienen un compromiso en la construcción de la paz.

La propuesta también la encaminó al diálogo entre la fe y la ciencia; ante los desafíos de la inteligencia artificial: “Pero también propone el diálogo ante la religiofobia y la discriminación religiosa”.

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“Además, tenemos también como prioridad, sin indiferencia ni discriminación, hacer frente ante las emergencias comunes a todos como la inseguridad, la salud, las sequías, las inundaciones, los terremotos, el cambio climático, la injusticia alimentaria, el diálogo por la paz; en el apoyo y protección integral a la niñez, a la mujer, a las personas más vulnerables, adultos mayores, a los migrantes, a pueblos originarios, a las víctimas de la guerra”, dijo Escalera Villanueva.

El élder Moisés Villanueva, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamó a fomentar un mayor cooperación y respeto a la libertad religiosa que, dijo, es un pilar para el respeto pleno de la dignidad humana y para la construcción de sociedades.

“El llamado es claro y urgente: que todas las religiones caminemos juntas para defender la fe y la libertad religiosa. Y no solo a practicar nuestra religión, sino también de cuidar el derecho de cada comunidad religiosa, a vivir y organizarse conforme a sus propias convicciones, doctrinas y principios; defender la libertad religiosa de esta manera no divide a la sociedad, la fortalece, nos permite convivir con respeto, participar con responsabilidad y trabajar juntos por un bien común”, dijo.

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Hablar de libertad religiosa es hablar de paz, agregó Villanueva.

“Asumimos un llamado común: cuidar y defender la libertad religiosa con respeto, abrir caminos auténticos de diálogo y trabajar juntos por el bien de nuestras comunidades, y dar testimonio con nuestras acciones de que es posible convivir en paz en medio de la diversidad. La paz no se decreta y tampoco se impone, se construye día a día con pequeños actos de comprensión, de servicio y de amor”, expresó.

En el Simposiox se tiene previsto abordar perspectivas sobre la migración, movilidad religiosa, derechos humanos, inclusión y respeto a la diversidad de creencias.

Este evento fue convocado por International Center for Law and Religion Studies, de la facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young, el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y el Foro Interreligioso de las Américas.

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