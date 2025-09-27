Más Información
Este 28 de septiembre es la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en México en 24 de los 32 estados ya es legal, aquí te contamos cuáles son.
En México, ocho aún no eliminan las restricciones que evitan que las mujeres puedan acceder a este derecho sobre su salud sexual y reproductiva.
Causales por las que se permite el aborto
Aunque se dice que "el aborto está legalizado" en 24 estados, las leyes sólo permiten a las mujeres acceder a este derecho bajo ciertas causales y en cierta temporalidad.
Lista de causales para acceder al aborto
- Violación
- Estupro
- Inseminación artificial no consentida
- Peligro de vida
- Alteraciones géneticas
- Negación del ILE
- Situación económica precaria
¿Con cuántas semanas se puede abortar?
En México se permite, que una mujer aborte desde el momento en que se puede detectar que está embarazada, semana 4 o 5 mínimo,y dependiendo del estado, es el número de semanas al que puede acceder a este derecho.
La temporalidad máxima para abortar, va desde las 6.6 semanas, 12.6 semanas y hasta las 13.6 semanas.
¿Penas por abortar pasadas las semanas permitidas?
La penas por abortar a un producto con semanas avanzadas van desde meses en prisión, multas económicas, trabajo comunitario o medidas integrales de salud, acá la lista de menor a mayor:
- Amonestación privada
- 3 a 6 meses de prisión
- 4 meses a 1 año de prisión
- 6 meses a 1 año de prisión
- 6 meses a 2 años de prisión
- 100 a 300 días de trabajo comunitario
- 50 a 2 mil días de trabajo comunitario
- 10 a 40 días de multa
- 15 días a 2 meses de medidas psicológicas y salud
- 1 a 3 meses de tratamiento en libertad con medidas integrales psicológicas y salud
Para los profesionales de la salud que brinden la atención a una mujer para un aborto las penas van desde prisión, multas económicas, así como la suspensión de su licencia profesional.
Lista de 24 estados en los que está despenalizado el aborto en México
- Aguascalientes
- Baja California Despenalizado
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Colima
- Ciudad de México
- Coahuila
- Estado de México
- Guerrero
- Jalisco
- Hidalgo
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Tabasco
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Lista de ocho estados en los que está penalizado el aborto en México
- Durango
- Guanajuato
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- Sonora
- Tamaulipas
- Tlaxcala
