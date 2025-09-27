Este 28 de septiembre es la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en México en 24 de los 32 estados ya es legal, aquí te contamos cuáles son.

En México, ocho aún no eliminan las restricciones que evitan que las mujeres puedan acceder a este derecho sobre su salud sexual y reproductiva.

Causales por las que se permite el aborto

Aunque se dice que "el aborto está legalizado" en 24 estados, las leyes sólo permiten a las mujeres acceder a este derecho bajo ciertas causales y en cierta temporalidad.

Lista de causales para acceder al aborto

Violación

Estupro

Inseminación artificial no consentida

Peligro de vida

Alteraciones géneticas

Negación del ILE

Situación económica precaria

¿Con cuántas semanas se puede abortar?

En México se permite, que una mujer aborte desde el momento en que se puede detectar que está embarazada, semana 4 o 5 mínimo,y dependiendo del estado, es el número de semanas al que puede acceder a este derecho.

La temporalidad máxima para abortar, va desde las 6.6 semanas, 12.6 semanas y hasta las 13.6 semanas.

¿Penas por abortar pasadas las semanas permitidas?

La penas por abortar a un producto con semanas avanzadas van desde meses en prisión, multas económicas, trabajo comunitario o medidas integrales de salud, acá la lista de menor a mayor:

Amonestación privada

3 a 6 meses de prisión

4 meses a 1 año de prisión

6 meses a 1 año de prisión

6 meses a 2 años de prisión

100 a 300 días de trabajo comunitario

50 a 2 mil días de trabajo comunitario

10 a 40 días de multa

15 días a 2 meses de medidas psicológicas y salud

1 a 3 meses de tratamiento en libertad con medidas integrales psicológicas y salud

Para los profesionales de la salud que brinden la atención a una mujer para un aborto las penas van desde prisión, multas económicas, así como la suspensión de su licencia profesional.

Lista de 24 estados en los que está despenalizado el aborto en México

Aguascalientes Baja California Despenalizado Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Colima Ciudad de México Coahuila Colima Estado de México Guerrero Jalisco Hidalgo Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Veracruz Yucatán Zacatecas

Lista de ocho estados en los que está penalizado el aborto en México

Durango Guanajuato Morelos Nuevo León Querétaro Sonora Tamaulipas Tlaxcala

