Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, contó porqué es tan entrona, además de “por ser mujer” y “por ser madre”.

“Mucha gente me pregunta que por qué soy tan entrona. No sé, tal vez porque siento que hay que serlo”, dijo la senadora Téllez a través de sus redes sociales.

“Porque soy mujer, porque soy madre, porque así pensamos las mujeres, ‘esto es lo que hay que hacer y se hace, y cuente lo que cueste’. Por eso estoy pensando en un gobierno abierto, abierto a las ideas y abierto al mundo que no polarice y confronte, que no reste, porque los que los políticos hacen es restar, restarle futuro al país, y sin futuro pues no seremos nada.

“Por eso quiero ser presidenta de México, y ojo, también quiero ser presidente de nuestro país porque me niego a conformarme con su idea de pueblo, un pueblo que según ellos no aspira a nada, ni a una vida mejor ni a tener nuevas posibilidades, ni sueños”, externó la legisladora de Sonora.

Agregó que “si los políticos no aspiran a nada, las madres sí”.

“Eso hacemos todos los días, aspirar a lo mejor para los nuestros. Yo creo en las personas distintas, una de la otra, que sí quieren llegar más lejos, eso es democracia, lo demás, lo de ellos, no es que sea politiquería, ni eso, es pura palabrería.

“Presidenta y presidente, cuenten bien las palabras, no hay una sola de más”, añadió la aspirante presidencial.

¿Que por qué soy tan entrona? Porque México lo necesita para un cambio, porque ya es hora de que alguien cumpla lo que dice, que realmente se preocupe por lo que pasa en nuestro país. pic.twitter.com/kR332soAge — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 10, 2023

Lilly Téllez explica el porqué quiere ser “presidenta y presidente” de México

La senadora Lilly Téllez explicó en días pasados sus razones por las que quiere ser “presidenta y presidente” de México en 2024.

A través de un video, la senadora de Acción Nacional reafirmó que “por supuesto” quiere aspirar a la Presidencia de la República: “Quiero ser presidenta y también presidente”.

“Presidente, para que lo entiendan todos estos que se creen que el país es de su propiedad; y presidenta, por todas las personas que quieren que alguien piense una y cuide al país como mujer desde la Presidencia de México.

“Quiero ser presidenta porque: ¡Ya basta! Y aunque esa razón sería suficiente, hay más. Quero ser presidente porque yo fui parte de Morena, yo fui de la que se entusiasmó con la llegada de este gobierno a la Presidencia de México”, dijo Téllez.

La aspirante presidencial recordó que inició como senadora con Morena “y me decepcionaron, igual que decepcionaron a muchos”.

“Por eso me salí de Morena, porque los conozco desde dentro, sé lo que están haciendo mal y tengo claro cómo corregirlo. México necesita un doble esfuerzo para levantar lo que han destruido, por eso quiero ser presidenta y presidente de México”, expresó.